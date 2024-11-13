Трамп выбрал Джона Рэтклиффа новым главой ЦРУ: что о нем известно

Джон Ретклифф (Фото: ЕРА/GABRIELLA DEMCZUK)

Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф возглавит Центральное разведывательное управление страны в администрации избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщили в его переходной администрации.

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"Рад сообщить, что бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф займет должность директора ЦРУ. Он всегда был борцом за правду и честность с американским народом", – заявил Трамп.

Рэтклифф занимал должность директора Национальной разведки США в 2020–2021 годах при администрации Трампа.

В 2023 году адвокаты Трампа пытались заблокировать показания Рэтклиффа перед федеральным большим жюри в рамках расследования специального прокурора по вмешательству в президентские выборы после 2020 года. Однако Рэтклифф все же дал показания в апреле 2023 года.

Также Рэтклифф был одним из самых больших критиков генерального прокурора Роберта Мюллера, который вел расследование российского вмешательства в выборы 2016 года.

Bloomberg 12 ноября заявил, что старший сын Трампа не будет занимать официальную должность в будущей администрации своего отца, а присоединится к компании венчурного капитала.

В тот же день Трамп заявил, что в его будущей администрации советником по национальной безопасности будет конгрессмен Майк Уолтц.

Трамп решил назначить на должность министра обороны ведущего республиканского телеканала Fox News и ветерана американской национальной гвардии Пита Хексета.