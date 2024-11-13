Трамп объявил о первых назначениях: кто возглавит ЦРУ, Пентагон и новый департамент

По состоянию на 13 ноября уже известно о назначении людей на десять должностей в администрации Трампа. LIGA.net собрала их

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Peter Foley)

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о ряде назначений в свою администрацию. В частности, бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами получили должности в новосозданном департаменте.

Советником по вопросам нацбезопасности станет Майк Уолтц, конгрессмен из Флориды и ветеран сил спецопераций. В администрации Трампа он может занять важную роль в сфере обороны или безопасности, учитывая его опыт в военной службе и работе в Конгрессе. После начала войны в Украине Волтц призвал администрацию Байдена предоставлять Киеву большее оружие для отпора российской агрессии. Однако в октябре 2024 года он заявил о необходимости переоценки целей США в Украине, подчеркнув важность сосредоточения ресурсов на Тихом океане.

Заместителем руководителя Аппарата Белого дома по политическим вопросам будет Стивен Миллер, являющийся главным разработчиком плана массовой депортации нелегальных мигрантов. Он неоднократно заявлял, что следующая администрация Трампа будет стремиться увеличить количество депортаций до более чем миллиона человек в год.

Министром обороны США Трамп объявил ведущего республиканского телеканала Fox News и ветерана американской Национальной гвардии Пита Хексета. Он ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо. Он известен своими консервативными взглядами и в 2017 году был рассмотрен как кандидат на должность министра по делам ветеранов в администрации Трампа. Что касается Украины, Хексет высказывается скептически, считая, что, хотя ситуация важна, она не должна затенять внутренние проблемы США, как преступность, инфляция и безопасность на границах.

Директором ЦРУ станет бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф. Он занимал должность директора Национальной разведки США в 2020-2021 годах при администрации Трампа. Известный своими консервативными взглядами, он был решительным сторонником политики Трампа и неоднократно высказывался в поддержку жесткой позиции по отношению к Китаю и осторожному подходу к вопросам международной безопасности.

Постоянным представителем США при ООН станет Элис Стефаник, которая с 2021 года является главой Республиканской конференции Палаты представителей. В общем, конгрессвумен поддерживает оказание помощи Украине, но критически относится к масштабам и контролю за ее использованием. Она отмечает важность прозрачности в предоставлении военной и финансовой поддержки Украине на приоритете интересов национальной безопасности США.

Роль специального посланника по Ближнему Востоку перейдет к инвестору Стивену Виткоффу. Он возглавляет основанную в 1997 году компанию Witkoff, занимающуюся инвестициями и недвижимостью. Кроме того, он входил в состав исполнительного комитета Совета недвижимости Нью-Йорка.

Бизнесмены Илона Маска и Вивека Рамасвами объявлены руководителями вновь департамента повышения эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE). Делая это заявление, Трамп пообещал, что до 4 июля 2026 года, когда США отметят 250-летие независимости, страна получит более эффективное правительство с меньшей бюрократией и расходами.

Спецуполномоченным по безопасности границ США и воплощения миграционной политики станет Томас Хомен. Он известен своей жесткой позицией по иммиграции и был одним из главных архитекторов жесткой иммиграционной политики администрации Трампа, включая кампании против нелегальной иммиграции и депортации. Является сторонником закрытия границ.

Министром государственной безопасности будет назначен Кристи Ноем, которая является одной из ведущих фигур Республиканской партии. Она приобрела популярность благодаря своему решительному руководству во время пандемии COVID-19, когда выступала за минимальные ограничения для бизнеса и граждан. Ее подход, в частности, включал открытие экономики и отказ от жестких карантинных мер, что приобрело ей как поддержку, так и критику. Ноем будет первой женщиной в этой должности.

Экс-конгрессмен Ли Зельдин возглавит Агентство охраны окружающей среды (ЭТА) в администрации Трампа. Он намерен сосредоточиться на стимулировании экономического развития. Зельдин – сторонник усиления промышленности и "величия Америки". Бывший военный, адвокат, противник абортов и однополых браков, он также поддерживает хорошие отношения с Трампом через зятя Джареда Кушнера.