Глава МИД Эстонии – о Трампе и Украине: Он может стать Черчиллем нашего времени
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что избранный президент США Дональд Трамп может стать "Черчиллем нашего времени" в контексте российско-украинской войны. Об этом он заявил в эфире CNN.
Отвечая на вопрос, что можно ожидать от второй каденции Трампа и как действия нового американского лидера могут отразиться на войне в Украине, Цахкна сказал: "Я думаю, что у него есть возможность стать Черчиллем нашего времени".
По его словам, современные геополитические условия похожи на ситуацию в Европе 1938 года, когда другие решения лидеров того времени могли бы остановить главу нацистской Германии Адольфа Гитлера и предотвратить начало Второй мировой войны.
"Вступающий в должность американский лидер должен понимать ответственность, которая на него ложится. Это касается также конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке", – высказался глава эстонского МИД.
- 10 ноября WP сообщило, что Трамп позвонил по телефону Путину и призвал его не обострять ситуацию в Украине. Правительство Украины было проинформировано о звонке и не возражало против проведения разговора, рассказали двое собеседников издания.
- 11 ноября в МИД отрицали информацию о том, что Украина якобы была проинформирована о звонке Трампа Путину. Тем временем в Кремле вообще отрицали такой разговор.
- В тот же день министр обороны Британии Хили заявил, что возможный телефонный разговор Трампа с Путиным является "хорошим первым шагом".
- Президент Финляндии Александр Стубб после разговора с Трампом заявил, что американский лидер "очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно быстрее".