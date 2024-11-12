Глава МИД Эстонии – о Трампе и Украине: Он может стать Черчиллем нашего времени

"Я думаю, что у него есть возможность стать Черчиллем нашего времени", – сказал Маргус Цахкна, отвечая на вопрос, чего ждать от Трампа

Маргус Цахкна (Фото: ЕРА/JALAL MORCHIDI)

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что избранный президент США Дональд Трамп может стать "Черчиллем нашего времени" в контексте российско-украинской войны. Об этом он заявил в эфире CNN.

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Отвечая на вопрос, что можно ожидать от второй каденции Трампа и как действия нового американского лидера могут отразиться на войне в Украине, Цахкна сказал: "Я думаю, что у него есть возможность стать Черчиллем нашего времени".

По его словам, современные геополитические условия похожи на ситуацию в Европе 1938 года, когда другие решения лидеров того времени могли бы остановить главу нацистской Германии Адольфа Гитлера и предотвратить начало Второй мировой войны.

"Вступающий в должность американский лидер должен понимать ответственность, которая на него ложится. Это касается также конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке", – высказался глава эстонского МИД.

СПРАВКА Уинстон Черчилль стал легендарным британским лидером и премьер-министром, возглавившим страну во Второй мировой войне. Он вдохновлял людей своими речами, объединил союзников против нацистской Германии и содействовал победе над Гитлером. После войны предупреждал об угрозе советского влияния, введя понятие "железный занавес". За свои исторические произведения получил Нобелевскую премию по литературе. Уинстон Черчилль стал легендарным британским лидером и премьер-министром, возглавившим страну во Второй мировой войне. Он вдохновлял людей своими речами, объединил союзников против нацистской Германии и содействовал победе над Гитлером. После войны предупреждал об угрозе советского влияния, введя понятие "железный занавес". За свои исторические произведения получил Нобелевскую премию по литературе.

10 ноября WP сообщило, что Трамп позвонил по телефону Путину и призвал его не обострять ситуацию в Украине. Правительство Украины было проинформировано о звонке и не возражало против проведения разговора, рассказали двое собеседников издания.

11 ноября в МИД отрицали информацию о том, что Украина якобы была проинформирована о звонке Трампа Путину. Тем временем в Кремле вообще отрицали такой разговор.

В тот же день министр обороны Британии Хили заявил, что возможный телефонный разговор Трампа с Путиным является "хорошим первым шагом".

Президент Финляндии Александр Стубб после разговора с Трампом заявил, что американский лидер "очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно быстрее".