Глава МИД Эстонии – о Трампе и Украине: Он может стать Черчиллем нашего времени
Маргус Цахкна (Фото: ЕРА/JALAL MORCHIDI)

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что избранный президент США Дональд Трамп может стать "Черчиллем нашего времени" в контексте российско-украинской войны. Об этом он заявил в эфире CNN.

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Отвечая на вопрос, что можно ожидать от второй каденции Трампа и как действия нового американского лидера могут отразиться на войне в Украине, Цахкна сказал: "Я думаю, что у него есть возможность стать Черчиллем нашего времени".

По его словам, современные геополитические условия похожи на ситуацию в Европе 1938 года, когда другие решения лидеров того времени могли бы остановить главу нацистской Германии Адольфа Гитлера и предотвратить начало Второй мировой войны.

"Вступающий в должность американский лидер должен понимать ответственность, которая на него ложится. Это касается также конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке", – высказался глава эстонского МИД.

СПРАВКА
Уинстон Черчилль стал легендарным британским лидером и премьер-министром, возглавившим страну во Второй мировой войне. Он вдохновлял людей своими речами, объединил союзников против нацистской Германии и содействовал победе над Гитлером. После войны предупреждал об угрозе советского влияния, введя понятие "железный занавес". За свои исторические произведения получил Нобелевскую премию по литературе.

  • 10 ноября WP сообщило, что Трамп позвонил по телефону Путину и призвал его не обострять ситуацию в Украине. Правительство Украины было проинформировано о звонке и не возражало против проведения разговора, рассказали двое собеседников издания.
  • 11 ноября в МИД отрицали информацию о том, что Украина якобы была проинформирована о звонке Трампа Путину. Тем временем в Кремле вообще отрицали такой разговор.
  • В тот же день министр обороны Британии Хили заявил, что возможный телефонный разговор Трампа с Путиным является "хорошим первым шагом".
  • Президент Финляндии Александр Стубб после разговора с Трампом заявил, что американский лидер "очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно быстрее".
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