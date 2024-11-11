Министр обороны Британии – о возможном разговоре Трампа и Путина: Хороший первый шаг

Джон Хили (Фото: Andy Rain / EPA)

Возможный телефонный разговор новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным — это "хороший первый шаг". Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Джон Хили, передает канал Sky News.

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Как заявил Хили во время выступления в британской Палате общин, если слухи о разговоре Трампа с Путиным правдивы, то это "очень хороший первый шаг и ранний знак" того, что администрация Трампа будет поддерживать Украину.

По словам главы оборонного ведомства Британии, он ожидает, что республиканец "признает, что это отвечает интересам Америки".

"Если такие страны, как Россия, могут силой перекраивать международные границы, это сигнал, который подрывает безопасность всех стран", — подчеркнул Хили.

10 ноября WP сообщило, что Трамп позвонил Путину и призвал его не обострять ситуацию в Украине. Правительство Украины было проинформировано о звонке и не возражало против проведения разговора, рассказали двое собеседников издания.

11 ноября в МИД опровергли информацию о том, что Украина якобы была проинформирована о звонке Трампа Путину. В то же время в Кремле вообще отрицают такой разговор.