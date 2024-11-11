Глава Минобороны Британии ожидает, что Трамп продолжит поддерживать Украину и НАТО

Трамп во время прошлого президентства не отвернулся от НАТО и нет оснований полагать, что отвернется сейчас, говорит Хили

Джон Хили (Фото: x.com/JohnHealey_MP)

В Минобороны Великобритании надеются, что республиканец Дональд Трамп сохранит приверженность НАТО и Украине после объявления о своей победе на выборах президента США. Об этом заявил глава ведомства Джон Хили, передает Sky News.

"Что касается президента Трампа, он признает, что страны обеспечивают безопасность за счет силы, как это делают такие альянсы, как НАТО. И я ожидаю, что США останутся рядом с такими союзниками, как Великобритания, и будут поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется", – сказал глава британского Минобороны.

Хили также выразил мнение, что США под руководством Трампа сохранят приверженность европейской безопасности и даже усилят ее. Но, в то же время, он подчеркнул, что странам ЕС необходимо увеличить расходы на оборону и Трамп "справедливо подтолкнул" их сделать больше для улучшения финансирования НАТО.

По словам Хили, Британия взяла обязательство тратить на оборону 2,5% ВВП и уже увеличила расходы в 2025 году на 3 млрд фунтов стерлингов ($3,8 млрд)

Министр обороны также заявил, что приверженность США НАТО сохранялась и при предыдущей администрации Трампа, и у него нет оснований полагать, что поддержка прекратится сейчас. По его словам Америка признает как важность самого Альянса, так и важность предотвращения развития "дальнейшего конфликта" в Европе.