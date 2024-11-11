Глава Міноборони Британії очікує, що Трамп продовжить підтримувати Україну та НАТО
У Міноборони Великої Британії сподіваються, що республіканець Дональд Трамп збереже відданість НАТО й Україні після оголошення своєї перемоги на виборах президента США. Про це заявив глава відомства Джон Хілі, повідомляє Sky News.
"Що стосується президента Трампа, він визнає, що країни забезпечують безпеку користуючись з сили, як це роблять такі альянси, як НАТО. І я очікую, що США залишаться поряд з такими союзниками, як Велика Британія, і підтримуватимуть Україну стільки часу, скільки буде потрібно", – сказав голова британського Міноборони.
Хілі також висловив думку, що США під керівництвом Трампа збережуть прихильність до європейської безпеки та навіть посилять її. Однак він підкреслив, що країнам ЄС необхідно збільшити витрати на оборону, і Трамп "справедливо підштовхнув" їх зробити більше для поліпшення фінансування НАТО.
За словами Хілі, Британія взяла зобов'язання витрачати на оборону 2,5% ВВП і вже збільшила витрати у 2025 році на 3 млрд фунтів стерлінгів ($3,8 млрд).
Міністр оборони також заявив, що відданість США НАТО зберігалася і за попередньої адміністрації Трампа, і він не має підстав вважати, що підтримка припиниться зараз. За його словами, Америка визнає як важливість самого Альянсу, так і важливість запобігання розвитку "подальшого конфлікту" в Європі.
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