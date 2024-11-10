Запрошення в НАТО. Кірбі: Найперший пріоритет – мати впевненість, що Україна зможе виграти війну

Джон Кірбі вважає, що зараз США повинні зосередитися на тому, щоб допомогти Україні перемогти на полі бою

Джон Кірбі (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Майбутнє України – в НАТО, однак наразі пріоритет – мати впевненість, що Київ зможе виграти війну. Про це в ефірі телемарафону повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, коментуючи План перемоги президента Володимира Зеленського.

"Президент Джо Байден твердо дав зрозуміти на минулому засіданні G7, що членство в НАТО буде в українському майбутньому. У цьому немає жодних сумнівів. Ми будемо працювати з Україною на її шляху до можливого членства в Альянсі. Але найперший пріоритет – мати впевненість, що Україна зможе виграти цю війну", – сказав Кірбі.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки наголосив, що саме тому США збільшать допомогу Україні й переконаються, що Київ має все необхідне для перемоги на полі бою.

Крім цього, за словами Кірбі, Вашингтон і Київ працюють над двосторонніми безпековими угодами, аби покращити українську оборонну промисловість і переконатися, що Україна отримуватиме необхідну зброю навіть, коли війна закінчиться.

Також США працюють з Україною над реалізацією реформ, які потрібні будь-якому кандидату на членство в Альянсі.

"Як ми вже говорили, українське майбутнє – в НАТО. На сьогодні я не можу сказати більше. Президент США дуже послідовний в цьому питанні, але зараз ми повинні зосередитися на тому, щоб допомогти Україні перемогти на полі бою", – резюмував він.