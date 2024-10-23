США ще не готові запросити Україну до НАТО – спецпредставниця в Альянсі
США досі не готові запросити Україну до НАТО. Про це в інтерв'ю Politico заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт.
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За її словами, Альянс не готовий здійснити один із ключових пунктів Плану перемоги президента Володимира Зеленського. Водночас причин вона не назвала.
"Альянс на сьогодні не досяг точки, коли він готовий запропонувати членство чи запрошення Україні... Наш намір – продовжувати наближати їх до НАТО", — сказала Сміт.
Також вона висловила впевненість, що незалежно від результатів президентських виборів 5 листопада США продовжать бути лідерами в Альянсі.
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