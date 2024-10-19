Le Monde: США вже не мають принципових заперечень проти запрошення України до НАТО
США більше не мають принципових заперечень проти запрошення України до НАТО. Про це повідомляє Le Monde, посилаючись на дипломатичні джерела, обізнані з результатами зустрічі лідерів США, Франції, Німеччини та Великобританії, яка відбулася в Берліні 18 жовтня.
За словами джерел, американський президент Джо Байден може ініціювати процес запрошення України до Альянсу під час перехідного періоду, якщо переможе на виборах кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс. Однак, у разі перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа, будь-які дії Байдена можуть погіршити ситуацію.
Le Monde також зазначає, що якщо позиція США зміниться на користь запрошення України до НАТО, то й Німеччина може переглянути свою позицію.
Лідери чотирьох країн на берлінській зустрічі також обговорювали можливість зняття заборони на використання Україною далекобійної зброї для ударів по Росії. Франція та Великобританія готові це дозволити, тоді як Німеччина і США побоюються, що такі дії можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту.
- 3 жовтня 2024 року під час візиту до Києва новопризначений генсек НАТО Рютте заявив, що Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше.
- 6 жовтня прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України до НАТО, допоки буде на посаді.
- 9 жовтня глава МЗС Угорщини Сійярто заявив, що вступ України до НАТО призведе до початку третьої світової війни.
- Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, перебуваючи з візитом у Києві 19 жовтня, заявив, що Париж підтримує ідею запрошення України до НАТО.