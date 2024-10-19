Le Monde: США вже не мають принципових заперечень проти запрошення України до НАТО

Якщо позиція США зміниться на користь запрошення України до НАТО, то й Німеччина може переглянути свою позицію, пише Le Monde

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

США більше не мають принципових заперечень проти запрошення України до НАТО. Про це повідомляє Le Monde, посилаючись на дипломатичні джерела, обізнані з результатами зустрічі лідерів США, Франції, Німеччини та Великобританії, яка відбулася в Берліні 18 жовтня.

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За словами джерел, американський президент Джо Байден може ініціювати процес запрошення України до Альянсу під час перехідного періоду, якщо переможе на виборах кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс. Однак, у разі перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа, будь-які дії Байдена можуть погіршити ситуацію.

Le Monde також зазначає, що якщо позиція США зміниться на користь запрошення України до НАТО, то й Німеччина може переглянути свою позицію.

Лідери чотирьох країн на берлінській зустрічі також обговорювали можливість зняття заборони на використання Україною далекобійної зброї для ударів по Росії. Франція та Великобританія готові це дозволити, тоді як Німеччина і США побоюються, що такі дії можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту.