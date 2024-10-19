Le Monde: США уже не имеют принципиальных возражений против приглашения Украины в НАТО

Если позиция США изменится в пользу приглашения Украины в НАТО, Германия может пересмотреть свою позицию, пишет Le Monde

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

США больше не имеют принципиальных возражений против приглашения Украины в НАТО. Об этом сообщает Le Monde, ссылаясь на дипломатические источники, осведомленные с результатами состоявшейся в Берлине 18 октября встречи лидеров США, Франции, Германии и Великобритании.

По словам источников, американский президент Джо Байден может инициировать процесс приглашения Украины в Альянс во время переходного периода, если победит на выборах кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Однако, в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа, любые действия Байдена могут усугубить ситуацию.

Le Monde также отмечает, что если позиция США изменится в пользу приглашения Украины в НАТО, Германия может пересмотреть свою позицию.

Лидеры четырех стран на берлинской встрече также обсуждали возможность снятия запрета на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по России. Франция и Великобритания готовы это разрешить, в то время как Германия и США опасаются, что такие действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.