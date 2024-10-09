Сийярто: Вступление Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне

Если Украину примут в НАТО, это приведет к началу третьей мировой войны из-за статьи о коллективной обороне, считает Петер Сийярто

Петер Сийярто (Фото: Olga Fedorova/EPA)

Вступление Украины в НАТО приведет к началу третьей мировой войны. Такое мнение высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Index.

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По его словам, если Украину примут в НАТО, это приведет к началу третьей мировой войны из-за статьи о коллективной обороне.

"Я думаю, что любой, кто думает об этом вопросе со здравым смыслом, не хочет создавать такую опасность. Поэтому позиция Венгрии ясна: вступление Украины в НАТО невозможно", — заявил Сийярто.

Он добавил, что такую позицию занимает большинство министров иностранных дел стран-членов НАТО в ходе переговоров за закрытыми дверями.