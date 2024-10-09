Сийярто: Вступление Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне
Вступление Украины в НАТО приведет к началу третьей мировой войны. Такое мнение высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Index.
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По его словам, если Украину примут в НАТО, это приведет к началу третьей мировой войны из-за статьи о коллективной обороне.
"Я думаю, что любой, кто думает об этом вопросе со здравым смыслом, не хочет создавать такую опасность. Поэтому позиция Венгрии ясна: вступление Украины в НАТО невозможно", — заявил Сийярто.
Он добавил, что такую позицию занимает большинство министров иностранных дел стран-членов НАТО в ходе переговоров за закрытыми дверями.
- 3 октября во время визита в Киев новоназначенный генсек НАТО Рютте заявил, что Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо ранее.
- Бывший генсек Альянса Столтенберг считает вероятным сценарий, по которому Украина станет членом НАТО даже без полной деоккупации своих территорий.
- 6 октября премьер Словакии Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет в должности.