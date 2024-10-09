Президент Финляндии: Формируется НАТО 3.0, Альянс возвращается к первоначальной задаче

Александр Стубб (Фото: ЕРА/KIMMO BRANDT)

В нынешней геополитической ситуации Североатлантический альянс возвращается к своей основной задаче – сдерживанию и обороне от угроз с Востока, в частности со стороны России. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает финское издание Verkkouutiset.

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"Я убежден, что мы сейчас наблюдаем за формированием "НАТО 3.0". Мы возвращаемся к первоначальной роли по сдерживанию, которую НАТО должно выполнять как мощный военный Альянс, когда угроза идет с Востока, преимущественно от России", – сказал он.

Стубб подчеркнул, что Финляндия активно участвует в мероприятиях солидарности и укреплении командных структур НАТО. В частности, страна будет сотрудничать с США и северными союзниками в рамках объединенного командования НАТО в Норфолке и будет формировать сильный сухопутный компонент своих вооруженных сил.

Кроме того, Финляндия вместе со Швецией работает над созданием передовой сухопутной группировки для усиления северного фланга Альянса.

1 октября 2024 года бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально возглавил НАТО. Он назвал Украину приоритетом номер один.

8 октября стало известно, что Швеция планирует направить своих военнослужащих, военные корабли и самолеты в Латвию для коллективной обороны НАТО.