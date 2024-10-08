"Историческое решение". Швеция хочет направить свои войска в Латвию для укрепления НАТО

Страна планирует на следующий год отправить истребители для патрулирования воздушного пространства НАТО, военные корабли и военнослужащих

Фото: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Швеция планирует направить своих военнослужащих, военные корабли и самолеты в Латвию для коллективной обороны НАТО. Об этом сообщает Euractive.

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Соответствующий законопроект "Шведский вклад в сдерживание и оборону НАТО в 2025 году" представило правительство страны. Документ будет быстро принят в ближайшие недели, пишет издание.

"Это историческое решение. Впервые в качестве союзника мы предоставим вооруженные силы для коллективной обороны НАТО", – заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард на пресс-конференции.

Министр обороны страны Пол Йонсон уточнил, что Швеция выделит около 600 военнослужащих в виде сокращенного батальона, который будет состоять из офицеров и солдат контрактной службы, а не призывников.

Кроме того, Швеция предоставит военные корабли для разминирования и морского наблюдения. Они будут развернуты на период до шести месяцев. Министр обороны отметил, что корабли предназначены для действий в Северной Атлантике с акцентом на Северное и Балтийское моря. К примеру, в случае вооруженного нападения и шведские военные в Латвии, и военные корабли смогут остаться там и выполнять задачи.

Также Швеция планирует отправить восемь истребителей и соответствующий персонал, которые помогут НАТО осуществлять воздушное наблюдение.

СПРАВКА Швеция стала последней страной, присоединившейся к НАТО 7 марта 2024 года, положив конец 200-летнему военному неприсоединению. Швеция подала заявку на вступление в Альянс в мае 2022 года, вместе со своей соседкой Финляндией. Такое решение стран последовало за полномасштабным вторжением РФ в Украину. До этого Швеция десятилетиями придерживалась политики нейтралитета. Швеция стала последней страной, присоединившейся к НАТО 7 марта 2024 года, положив конец 200-летнему военному неприсоединению. Швеция подала заявку на вступление в Альянс в мае 2022 года, вместе со своей соседкой Финляндией. Такое решение стран последовало за полномасштабным вторжением РФ в Украину. До этого Швеция десятилетиями придерживалась политики нейтралитета.