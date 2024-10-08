"Історичне рішення". Швеція хоче спрямувати свої війська до Латвії для зміцнення НАТО
Швеція планує спрямувати своїх військовослужбовців, військові кораблі та літаки до Латвії для колективної оборони НАТО. Про це повідомляє Euractive.
Відповідний законопроєкт "Шведський внесок у стримування та оборону НАТО у 2025 році" подав уряд країни. Документ буде швидко ухвалено найближчими тижнями, пише видання.
"Це історичне рішення. Вперше як союзник ми надамо збройні сили для колективної оборони НАТО", – заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард на пресконференції.
Міністр оборони країни Пол Йонсон уточнив, що Швеція виділить близько 600 військовослужбовців у вигляді скороченого батальйону, який складатиметься з офіцерів та солдатів контрактної служби, а не призовників.
Крім того, Швеція надасть військові кораблі для розмінування та морського спостереження. Вони будуть розгорнуті на період до шести місяців. Міністр оборони зазначив, що кораблі призначені для дій у Північній Атлантиці з акцентом на Північне та Балтійське моря. Наприклад, у разі збройного нападу і шведські військові в Латвії, і військові кораблі зможуть залишитись там і виконувати завдання.
Також Швеція планує відправити вісім винищувачів та відповідний персонал, які допоможуть НАТО здійснювати повітряне спостереження.
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