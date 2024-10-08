"Історичне рішення". Швеція хоче спрямувати свої війська до Латвії для зміцнення НАТО

Країна планує наступного року відправити винищувачі для патрулювання повітряного простору НАТО, військові кораблі та військовослужбовців

Фото: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Швеція планує спрямувати своїх військовослужбовців, військові кораблі та літаки до Латвії для колективної оборони НАТО. Про це повідомляє Euractive.

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Відповідний законопроєкт "Шведський внесок у стримування та оборону НАТО у 2025 році" подав уряд країни. Документ буде швидко ухвалено найближчими тижнями, пише видання.

"Це історичне рішення. Вперше як союзник ми надамо збройні сили для колективної оборони НАТО", – заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард на пресконференції.

Міністр оборони країни Пол Йонсон уточнив, що Швеція виділить близько 600 військовослужбовців у вигляді скороченого батальйону, який складатиметься з офіцерів та солдатів контрактної служби, а не призовників.

Крім того, Швеція надасть військові кораблі для розмінування та морського спостереження. Вони будуть розгорнуті на період до шести місяців. Міністр оборони зазначив, що кораблі призначені для дій у Північній Атлантиці з акцентом на Північне та Балтійське моря. Наприклад, у разі збройного нападу і шведські військові в Латвії, і військові кораблі зможуть залишитись там і виконувати завдання.

Також Швеція планує відправити вісім винищувачів та відповідний персонал, які допоможуть НАТО здійснювати повітряне спостереження.

ДОВІДКА Швеція стала останньою країною, що приєдналася до НАТО 7 березня 2024 року, поклавши край 200-річному військовому неприєднанню. Швеція подала заявку на вступ до Альянсу у травні 2022 року, разом зі своєю сусідкою Фінляндією. Таке рішення країн було за повномасштабним вторгненням РФ в Україну. До цього Швеція десятиліттями дотримувалася політики нейтралітету. Швеція стала останньою країною, що приєдналася до НАТО 7 березня 2024 року, поклавши край 200-річному військовому неприєднанню. Швеція подала заявку на вступ до Альянсу у травні 2022 року, разом зі своєю сусідкою Фінляндією. Таке рішення країн було за повномасштабним вторгненням РФ в Україну. До цього Швеція десятиліттями дотримувалася політики нейтралітету.