У Литві стартували навчання з кількома тисячами військових НАТО та сотнями одиниць техніки
7 жовтня у Литві стартували навчання за участю країн НАТО "Залізний вовк – 2024-II", які триватимуть до 17 жовтня. Про це йдеться на сайті Збройних сил Литви.
Повідомляється, що у них візьмуть участь понад 3200 литовських та союзних військовослужбовців і 700 одиниць військової техніки.
У рамках навчань на полігоні імені генерала Сильвестраса Жукаускаса військовослужбовці відпрацюють планування та проведення наступальних та оборонних операцій як у світлий, так і у темний час доби. Особлива увага буде приділена злагодженості дій між різними підрозділами.
Окрім литовських військових, у навчаннях візьмуть участь представники Бельгії, Чехії, США, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів та Німеччини. Литовців попередили про рух військової техніки дорогами через навчання.
Навчання "Залізний вовк" проводятьсядвічі на рік: навесні та восени, з метою оцінки боєздатності батальйонів, що входять до складу піхотної бригади "Залізний вовк", та повної інтеграції бойової групи передової присутності НАТО.
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