Литва хоче купити Україні комплекси ППО малої дальності – президент Науседа

Науседа очікує на позитивний результат за 2-3 тижні

Гітанас Науседа (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

Литва планує придбати зенітно-ракетні комплекси малої дальності для України, повідомив президент країни Ґітанас Науседа на пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві.

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Зараз Литва вивчає можливості придбання ЗРК малої дальності для українських систем протиповітряної оборони.

Науседа сподівається, що впродовж двох-трьох тижнів Литва матиме позитивний результат у цьому – і зможе передати ці ЗРК Україні.

Які саме це комплекси – не уточнюється.

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