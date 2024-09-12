Литва хоче купити Україні комплекси ППО малої дальності – президент Науседа
Литва планує придбати зенітно-ракетні комплекси малої дальності для України, повідомив президент країни Ґітанас Науседа на пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві.
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Зараз Литва вивчає можливості придбання ЗРК малої дальності для українських систем протиповітряної оборони.
Науседа сподівається, що впродовж двох-трьох тижнів Литва матиме позитивний результат у цьому – і зможе передати ці ЗРК Україні.
Які саме це комплекси – не уточнюється.
- Раніше, 6 вересня, після "Рамштайну" стало відомо, що Литва виділить 10 млн євро на закупівлю українських ракет-дронів "Паляниця" – вистачить щонайменше на 11 одиниць такого озброєння.
- 11 вересня Міністр оборони Литви закликав НАТО змінити підхід і дозволити збивати російські дрони після падіння "шахеда" в сусідній Латвії.
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