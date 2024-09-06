Литва виділить Україні 10 млн євро на закупівлю ракет-дронів "Паляниця" – скільки можна придбати

Раніше очільник Мінцифри заявляв, що одне таке озброєння коштує дешевше $1 млн

Рустем Умєров та Олександр Камишін (Фото: Telegram останнього)

Литва виділить 10 млн євро на закупівлю українських ракет-дронів "Паляниця". Про це повідомив ексглава Мінстратегпрому Олександр Камишін, який разом з українською делегацією брав участь у засіданні "Рамштайну".

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"Отримали нове підтвердження від міністра оборони Литви [Лаурінаса Кащюнаса] про виділення 10 млн євро на закупівлю української ракети-дрона Паляниця! Скоро ще більше російських міст вивчатимуть такі милозвучні українські слова!" – написав він.

Раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров заявляв, що одна "Паляниця" дешевша $1 млн. У перерахуванні на долари, Литва виділить $11,083 млн – тобто щонайменше на 11 таких ракет-дронів.

Також на "Рамштайні" українська делегація презентувала виробничі спроможності оборонки країни й попросила партнерів закуповувати більше озброєння саме в українських виробників, зауважив Камишін.

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24 серпня президент Зеленський повідомив, що на День Незалежності українські військові вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".

25 серпня президент показав, як виглядає "Паляниця". Глава держави зазначив, що вона була розроблена власними силами, щоб знизити наступальний потенціал російських загарбників.

Державний проєкт UNITED24 поясняв, що Україна має завдавати ударів по російських літаках та аеродромах, аби протистояти обстрілам, зокрема керованим авіабомбам. Проте партнери досі не дозволили робити це своєю зброєю – і тому Україна займається власними розробками.

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