Литва виділить Україні 10 млн євро на закупівлю ракет-дронів "Паляниця" – скільки можна придбати
Литва виділить 10 млн євро на закупівлю українських ракет-дронів "Паляниця". Про це повідомив ексглава Мінстратегпрому Олександр Камишін, який разом з українською делегацією брав участь у засіданні "Рамштайну".
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"Отримали нове підтвердження від міністра оборони Литви [Лаурінаса Кащюнаса] про виділення 10 млн євро на закупівлю української ракети-дрона Паляниця! Скоро ще більше російських міст вивчатимуть такі милозвучні українські слова!" – написав він.
Раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров заявляв, що одна "Паляниця" дешевша $1 млн. У перерахуванні на долари, Литва виділить $11,083 млн – тобто щонайменше на 11 таких ракет-дронів.
Також на "Рамштайні" українська делегація презентувала виробничі спроможності оборонки країни й попросила партнерів закуповувати більше озброєння саме в українських виробників, зауважив Камишін.
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- 24 серпня президент Зеленський повідомив, що на День Незалежності українські військові вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".
- 25 серпня президент показав, як виглядає "Паляниця". Глава держави зазначив, що вона була розроблена власними силами, щоб знизити наступальний потенціал російських загарбників.
- Державний проєкт UNITED24 поясняв, що Україна має завдавати ударів по російських літаках та аеродромах, аби протистояти обстрілам, зокрема керованим авіабомбам. Проте партнери досі не дозволили робити це своєю зброєю – і тому Україна займається власними розробками.
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