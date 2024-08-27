Українська ракета-дрон "Паляниця" дешевша $1 млн за штуку – Федоров

Голова Мінцифри повідомив, що бере участь у проєктах з розробки українських ракет з кінця 2022 року

Михайло Федоров (Валентина Поліщук / LIGA.net)

Одна українська ракета-дрон "Паляниця" коштує дешевше $1 млн, повідомили в інтерв'ю Associated Press віцепрем'єр Михайло Федоров та неназваний фахівець, який бере участь у цьому проєкті. Голова Мінцифри вважає, що оскільки РФ не може виробити достатньо систем протиповітряної оборони, то це відкриває для України можливість діяти глибоко в російському тилу.

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Федоров повідомив, що бере участь у проєктах з розробки українських ракет з кінця 2022 року.

Неназваний спеціаліст, залучений до створення ракети великої дальності, повідомив ЗМІ, що це "абсолютно нова розробка, з нуля", яка почалася близько 18 місяців тому.

За його словами, це озброєння не є продовженням старого радянського проєкту, нова ракета оснащена твердопаливним прискорювачем, що її розганяє, за яким йде реактивний двигун.

І фахівець, і Федоров повідомили виданню, що кожна така ракета коштує менш ніж $1 млн, і військові звертаються до приватного сектора, аби ще більше знизити собівартість виробництва.

"Приватний ринок неймовірно швидко генерує рішення", – заявив голова Мінцифри.

Він анонсував, що в Україні будуть доступні всі типи ракет – і якщо українці матимуть таку власну зброю, то почуватимуться більш незалежно та впевнено.

На думку Федорова, величезний розмір Росії також може бути її вразливістю: "Неможливо виробити достатньо систем ППО для захисту такої великої території. Для нас це відкриває можливість діяти глибоко в тилу ворога".

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24 серпня президент Зеленський повідомив, що на День Незалежності українські військові вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".

25 серпня президент показав, як виглядає "Паляниця". Глава держави зазначив, що вона була розроблена власними силами, щоб знизити наступальний потенціал російських загарбників.

Державний проєкт UNITED24 поясняв, що Україна має завдавати ударів по російських літаках та аеродромах, аби протистояти обстрілам, зокрема керованим авіабомбам. Проте партнери досі не дозволили робити це своєю зброєю – і тому Україна займається власними розробками.

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