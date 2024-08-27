Українська ракета-дрон "Паляниця" дешевша $1 млн за штуку – Федоров
Одна українська ракета-дрон "Паляниця" коштує дешевше $1 млн, повідомили в інтерв'ю Associated Press віцепрем'єр Михайло Федоров та неназваний фахівець, який бере участь у цьому проєкті. Голова Мінцифри вважає, що оскільки РФ не може виробити достатньо систем протиповітряної оборони, то це відкриває для України можливість діяти глибоко в російському тилу.
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Федоров повідомив, що бере участь у проєктах з розробки українських ракет з кінця 2022 року.
Неназваний спеціаліст, залучений до створення ракети великої дальності, повідомив ЗМІ, що це "абсолютно нова розробка, з нуля", яка почалася близько 18 місяців тому.
За його словами, це озброєння не є продовженням старого радянського проєкту, нова ракета оснащена твердопаливним прискорювачем, що її розганяє, за яким йде реактивний двигун.
І фахівець, і Федоров повідомили виданню, що кожна така ракета коштує менш ніж $1 млн, і військові звертаються до приватного сектора, аби ще більше знизити собівартість виробництва.
"Приватний ринок неймовірно швидко генерує рішення", – заявив голова Мінцифри.
Він анонсував, що в Україні будуть доступні всі типи ракет – і якщо українці матимуть таку власну зброю, то почуватимуться більш незалежно та впевнено.
На думку Федорова, величезний розмір Росії також може бути її вразливістю: "Неможливо виробити достатньо систем ППО для захисту такої великої території. Для нас це відкриває можливість діяти глибоко в тилу ворога".
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- 24 серпня президент Зеленський повідомив, що на День Незалежності українські військові вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".
- 25 серпня президент показав, як виглядає "Паляниця". Глава держави зазначив, що вона була розроблена власними силами, щоб знизити наступальний потенціал російських загарбників.
- Державний проєкт UNITED24 поясняв, що Україна має завдавати ударів по російських літаках та аеродромах, аби протистояти обстрілам, зокрема керованим авіабомбам. Проте партнери досі не дозволили робити це своєю зброєю – і тому Україна займається власними розробками.
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