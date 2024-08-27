Володимир Зеленський визнав, що не хотів озвучувати цю інформацію, однак вирішив зробити це, аби українці оцінили роботу працівників ОПК

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна створила першу балістичну ракету, вона успішно пройшла випробування. Про це на форумі керівників державних інституцій заявив президент Володимир Зеленський.

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"Було випробування позитивне першої української балістичної ракети. І я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс", – сказав він.

Зеленський повідомив, що не може розкривати деталі та називати характеристики ракети.

Президент зізнався, що вагався, чи варто озвучувати цю інформацію, але вирішив зробити це, аби суспільство могло оцінити роботу людей, які "цілодобово працюють на оборонних підприємствах".

24 серпня 2024 року, у День Незалежності, Зеленський повідомив, що Україна вперше вдарила по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".

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