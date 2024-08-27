Владимир Зеленский признал, что не хотел озвучивать эту информацию, однако решил сделать это, чтобы украинцы оценили работу работников ОПК

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина создала первую баллистическую ракету, она успешно прошла испытание. Об этом на форуме руководителей государственных институций заявил президент Владимир Зеленский.

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"Было испытание положительное первой украинской баллистической ракеты. И я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс", – сказал он.

Зеленский сообщил, что не может раскрывать детали и называть характеристики ракеты.

Президент признался, что колебался, стоит ли озвучивать эту информацию, но решил сделать это, чтобы общество могло оценить труд людей, "круглосуточно работающих на оборонных предприятиях".

24 августа 2024 года, в День Независимости, Зеленский сообщил, что Украина впервые ударила по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляниця".

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