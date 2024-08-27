Украина создала первую баллистическую ракету, она успешно прошла испытание
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина создала первую баллистическую ракету, она успешно прошла испытание. Об этом на форуме руководителей государственных институций заявил президент Владимир Зеленский.

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"Было испытание положительное первой украинской баллистической ракеты. И я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс", – сказал он.

Зеленский сообщил, что не может раскрывать детали и называть характеристики ракеты.

Президент признался, что колебался, стоит ли озвучивать эту информацию, но решил сделать это, чтобы общество могло оценить труд людей, "круглосуточно работающих на оборонных предприятиях".

  • 24 августа 2024 года, в День Независимости, Зеленский сообщил, что Украина впервые ударила по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляниця".

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