Литва выделит Украине 10 млн евро на закупку ракет-дронов "Паляниця": сколько можно купить
Литва выделит 10 млн евро на закупку украинских ракет-дронов "Паляниця". Об этом сообщил экс-глава Минстратегпрома Александр Камышин, который вместе с украинской делегацией принимал участие в заседании "Рамштайна".
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"Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы [Лауринаса Кащюнаса] о выделении 10 млн евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляниця"! Скоро еще больше российских городов будут изучать такие благозвучные украинские слова!" – написал он.
Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявлял, что одна "Паляниця" дешевле $1 млн. В пересчете на доллары, Литва выделит $11,083 млн – то есть по меньшей мере на 11 таких ракет-дронов.
Также на "Рамштайне" украинская делегация презентовала производственные возможности оборонки страны и попросила партнеров закупать больше вооружения именно у украинских производителей, отметил Камышин.
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- 24 августа президент Зеленский сообщил, что на День Независимости украинские военные впервые ударили по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляниця".
- 25 августа президент показал, как выглядит "Паляниця". Глава государства отметил, что она была разработана собственными силами, чтобы снизить наступательный потенциал российских захватчиков.
- Государственный проект UNITED24 объяснял, что Украина должна наносить удары по российским самолетам и аэродромам, чтобы противостоять обстрелам, в том числе управляемым авиабомбам. Однако партнеры до сих пор не позволили делать это своим оружием – и потому Украина занимается своими разработками.
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