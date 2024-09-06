Литва выделит Украине 10 млн евро на закупку ракет-дронов "Паляниця": сколько можно купить

Рустем Умеров и Александр Камышин (Фото: Telegram последнего)

Литва выделит 10 млн евро на закупку украинских ракет-дронов "Паляниця". Об этом сообщил экс-глава Минстратегпрома Александр Камышин, который вместе с украинской делегацией принимал участие в заседании "Рамштайна".

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"Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы [Лауринаса Кащюнаса] о выделении 10 млн евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляниця"! Скоро еще больше российских городов будут изучать такие благозвучные украинские слова!" – написал он.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявлял, что одна "Паляниця" дешевле $1 млн. В пересчете на доллары, Литва выделит $11,083 млн – то есть по меньшей мере на 11 таких ракет-дронов.

Также на "Рамштайне" украинская делегация презентовала производственные возможности оборонки страны и попросила партнеров закупать больше вооружения именно у украинских производителей, отметил Камышин.

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24 августа президент Зеленский сообщил, что на День Независимости украинские военные впервые ударили по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляниця".

25 августа президент показал, как выглядит "Паляниця". Глава государства отметил, что она была разработана собственными силами, чтобы снизить наступательный потенциал российских захватчиков.

Государственный проект UNITED24 объяснял, что Украина должна наносить удары по российским самолетам и аэродромам, чтобы противостоять обстрелам, в том числе управляемым авиабомбам. Однако партнеры до сих пор не позволили делать это своим оружием – и потому Украина занимается своими разработками.

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