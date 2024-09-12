Литва хочет купить Украине комплексы ПВО малой дальности – президент Науседа
Литва планирует приобрести зенитно-ракетные комплексы малой дальности для Украины, сообщил президент страны Гитанас Науседа на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве.
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Сейчас Литва изучает возможности приобретения ЗРК малой дальности для украинских систем противовоздушной обороны.
Науседа надеется, что в течение двух-трех недель Литва будет иметь положительный результат в этом – и сможет передать эти ЗРК Украине.
Какие именно это комплексы – не уточняется.
- Ранее, 6 сентября, после "Рамштайна" стало известно, что Литва выделит 10 млн евро на закупку украинских ракет-дронов "Паляница" – хватит минимум на 11 единиц такого вооружения.
- 11 сентября Министр обороны Литвы призвал НАТО изменить подход и разрешить сбивать российские дроны после падения "шахеда" в соседней Латвии.
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