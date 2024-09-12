Литва хочет купить Украине комплексы ПВО малой дальности – президент Науседа

Гитанас Науседа (Фото: VALDA KALNINA/EPA)

Литва планирует приобрести зенитно-ракетные комплексы малой дальности для Украины, сообщил президент страны Гитанас Науседа на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве.

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Сейчас Литва изучает возможности приобретения ЗРК малой дальности для украинских систем противовоздушной обороны.

Науседа надеется, что в течение двух-трех недель Литва будет иметь положительный результат в этом – и сможет передать эти ЗРК Украине.

Какие именно это комплексы – не уточняется.

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