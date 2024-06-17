Литва фіксує підвищену активність російської авіації на тлі навчань НАТО
Другий тиждень поспіль Міністерство оборони Литви фіксує підвищену активність російської авіації в Балтійському морі на тлі навчань НАТО. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства країни.
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За інформацією Міноборони, минулого тижня винищувачі НАТО, які виконують місію повітряної поліції в країнах Балтії, здійснили 11 вильотів для виявлення і супроводу російських літаків, які порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.
Зокрема, було виявлено сім тактичних бомбардувальників Су-24, п'ять винищувачів Су-27, чотири винищувачі Су-30, два винищувачі-бомбардувальники Су-34, чотири літаки-розвідники Іл-20, два літаки Ан-30, а також один пасажирський літак Іл-96.
Міноборони наголосило, що більшість цих літаків летіли без планів польотів, з відключеними радіолокаційними транспондерами й без радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами. Більша частина із них злетіли з Калінінградської області в міжнародному повітряному просторі та здійснили посадку в тому самому регіоні РФ.
Активність російських літаків у регіоні може бути пов'язана з міжнародними навчаннями BALTOPS, "Залізний вовк 2024-1", які проходять у Балтійському регіоні. За даними Військово-морських сил США в Європі та Африці, в них беруть участь близько 9000 військовослужбовців та іншого персоналу, понад 50 кораблів і 80 літаків з 20 країн НАТО.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО посилило протиповітряну оборону на східному фланзі.
- 29 грудня 2023 року повідомлялося, що протягом року Військово-повітряні сили НАТО по всій Європі понад 300 разів перехоплювали російські військові літаки.
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- 14 червня російський винищувач порушив повітряний простір Швеції – його перехопили шведські Gripen.
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