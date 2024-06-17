Литва фіксує підвищену активність російської авіації на тлі навчань НАТО

Російський Су-27 (Фото: ресурс окупантів)

Другий тиждень поспіль Міністерство оборони Литви фіксує підвищену активність російської авіації в Балтійському морі на тлі навчань НАТО. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства країни.

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За інформацією Міноборони, минулого тижня винищувачі НАТО, які виконують місію повітряної поліції в країнах Балтії, здійснили 11 вильотів для виявлення і супроводу російських літаків, які порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Зокрема, було виявлено сім тактичних бомбардувальників Су-24, п'ять винищувачів Су-27, чотири винищувачі Су-30, два винищувачі-бомбардувальники Су-34, чотири літаки-розвідники Іл-20, два літаки Ан-30, а також один пасажирський літак Іл-96.

Міноборони наголосило, що більшість цих літаків летіли без планів польотів, з відключеними радіолокаційними транспондерами й без радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами. Більша частина із них злетіли з Калінінградської області в міжнародному повітряному просторі та здійснили посадку в тому самому регіоні РФ.

Активність російських літаків у регіоні може бути пов'язана з міжнародними навчаннями BALTOPS, "Залізний вовк 2024-1", які проходять у Балтійському регіоні. За даними Військово-морських сил США в Європі та Африці, в них беруть участь близько 9000 військовослужбовців та іншого персоналу, понад 50 кораблів і 80 літаків з 20 країн НАТО.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО посилило протиповітряну оборону на східному фланзі.

29 грудня 2023 року повідомлялося, що протягом року Військово-повітряні сили НАТО по всій Європі понад 300 разів перехоплювали російські військові літаки.

10 червня 2024 року чотири військові літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії.

14 червня російський винищувач порушив повітряний простір Швеції – його перехопили шведські Gripen.

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