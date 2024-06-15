Російський винищувач порушив повітряний простір Швеції – його перехопили Gripen

Gripen (Фото: EPA)

Російський винищувач порушив повітряний простір Швеції 14 червня – його перехопили шведські Gripen. Про це повідомили збройні сили Швеції у X.

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"Російський винищувач порушив повітряний простір Швеції – перехоплений JAS 39 Gripen", – йдеться у повідомленні.

10 червня Міністерство оборони Фінляндії повідомило про порушення повітряного простору російськими військовими літаками.

Це сталося у східній частині Фінської затоки, де російський літак залетів у повітряний простір Фінляндії на дві хвилини та пролетів углиб країни на відстань близько 2,5 кілометра.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО посилило протиповітряну оборону на східному фланзі.

29 грудня 2023 року повідомлялося, що протягом року Військово-повітряні сили НАТО по всій Європі понад 300 разів перехоплювали російські військові літаки.

29 лютого 2024 року літаки НАТО перехопили над Балтійським морем два російські винищувачі Су-30М і транспортний літак Ан-72.

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