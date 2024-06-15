Російський винищувач порушив повітряний простір Швеції – його перехопили Gripen
Російський винищувач порушив повітряний простір Швеції 14 червня – його перехопили шведські Gripen. Про це повідомили збройні сили Швеції у X.
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"Російський винищувач порушив повітряний простір Швеції – перехоплений JAS 39 Gripen", – йдеться у повідомленні.
10 червня Міністерство оборони Фінляндії повідомило про порушення повітряного простору російськими військовими літаками.
Це сталося у східній частині Фінської затоки, де російський літак залетів у повітряний простір Фінляндії на дві хвилини та пролетів углиб країни на відстань близько 2,5 кілометра.
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