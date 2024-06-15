Российский истребитель нарушил воздушное пространство Швеции – его перехватили Gripen

Gripen (Фото: EPA)

Российский истребитель нарушил воздушное пространство Швеции 14 июня – его перехватили шведские Gripen. Об этом сообщили вооруженные силы Швеции в X.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Российский истребитель нарушил воздушное пространство Швеции – перехвачен JAS 39 Gripen", – говорится в сообщении.

10 июня Министерство обороны Финляндии сообщило о нарушении воздушного пространства российскими военными самолетами.

Это произошло в восточной части Финского залива, где российский самолет залетел в воздушное пространство Финляндии на две минуты и пролетел вглубь страны на расстояние около 2,5 километра.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину НАТО усилило противовоздушную оборону на восточном фланге.

29 декабря 2023 года сообщалось, что в течение года Военно-воздушные силы НАТО по всей Европе более 300 раз перехватывали российские военные самолеты.

29 февраля 2024 года самолеты НАТО перехватили над Балтийским морем два российских истребителя Су-30М и транспортный самолет Ан-72.

Читайте также: Reuters: Число вылетов НАТО на перехват самолетов РФ над Балтикой выросло на 20%