Литва фиксирует повышенную активность российской авиации на фоне учений НАТО

На прошлой неделе истребители НАТО совершили 11 вылетов для обнаружения и сопровождения российских самолетов

Российский Су-27 (Фото: ресурс оккупантов)

Вторую неделю подряд Министерство обороны Литвы фиксирует повышенную активность российской авиации в Балтийском море на фоне учений НАТО. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства страны.

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По информации Минобороны, на прошлой неделе истребители НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, совершили 11 вылетов для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

В частности, было обнаружено семь тактических бомбардировщиков Су-24, пять истребителей Су-27, четыре истребителя Су-30, два истребителя-бомбардировщика Су-34, четыре самолета-разведчика Ил-20, два самолета Ан-30, а также один пассажирский самолет Ил-96.

Минобороны подчеркнуло, что большинство этих самолетов летели без планов полетов, с отключенными радиолокационными транспондерами и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами. Большая часть из них взлетели из Калининградской области в международном воздушном пространстве и совершили посадку в том же регионе РФ.

Активность российских самолетов в регионе может быть связана с международными учениями BALTOPS, "Железный волк 2024-1", которые проходят в Балтийском регионе. По данным Военно-морских сил США в Европе и Африке, в них участвует около 9000 военнослужащих и другого персонала, более 50 кораблей и 80 самолетов из 20 стран НАТО.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину НАТО усилило противовоздушную оборону на восточном фланге.

29 декабря 2023 года сообщалось, что в течение года Военно-воздушные силы НАТО по всей Европе более 300 раз перехватывали российские военные самолеты.

10 июня 2024 года четыре военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Финляндии.

14 июня российский истребитель нарушил воздушное пространство Швеции – его перехватили шведские Gripen.

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