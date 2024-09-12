Литва надіслала Україні бронетранспортери М113 для розмінування – фото
Литва надіслала Україні бронетранспортери М113 для розмінування – мають прибути цього тижня. Про це повідомило Міністерство оборони країни.
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Цього тижня в Україну прибудуть бронетранспортери М113, а також всюдиходи та запчастини.
Ця підтримка посилить спроможності української армії у розмінуванні та сприятиме досягненню цілей профільної Коаліції, очолюваної Литвою та Ісландією, пише Міноборони республіки.
У червні Литва вже передавала Україні бронетранспортери М113 - тоді йшлося про 14 одиниць. Цього разу кількість не уточнюється, також не уточнюється і модифікація техніки.
Раніше, у квітні, Литва передала Україні командно-штабні машини М577 на базі М113.
Загалом країна вже надала військову допомогу на понад 679 млн євро.
- Також у четвер, 12 вересня, президент Литви повідомив, що країна планує придбати зенітно-ракетні комплекси малої дальності для України – сподівається, що за два-три тижні їх зможуть передати.
- Раніше, 6 вересня, після "Рамштайну" стало відомо, що Литва виділить 10 млн євро на закупівлю українських ракет-дронів "Паляниця" – вистачить щонайменше на 11 одиниць такого озброєння.
- 11 вересня міністр оборони Литви закликав НАТО змінити підхід і дозволити збивати російські дрони після падіння "шахеда" в сусідній Латвії.
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