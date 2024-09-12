Литва надіслала Україні бронетранспортери М113 для розмінування – фото

Мають прибути вже цього тижня, кількість не уточнюється

Бронетранспортер M113 (Фото: Міноборони Литви)

Литва надіслала Україні бронетранспортери М113 для розмінування – мають прибути цього тижня. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

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Цього тижня в Україну прибудуть бронетранспортери М113, а також всюдиходи та запчастини.

Ця підтримка посилить спроможності української армії у розмінуванні та сприятиме досягненню цілей профільної Коаліції, очолюваної Литвою та Ісландією, пише Міноборони республіки.

М113, які передали Україні (Фото: Міноборони Литви)

У червні Литва вже передавала Україні бронетранспортери М113 - тоді йшлося про 14 одиниць. Цього разу кількість не уточнюється, також не уточнюється і модифікація техніки.

Раніше, у квітні, Литва передала Україні командно-штабні машини М577 на базі М113.

Загалом країна вже надала військову допомогу на понад 679 млн євро.

ДОВІДКА M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. У початковій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7 мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин. M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. У початковій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7 мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин.

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