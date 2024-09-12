Литва направила Украине бронетранспортеры М113 для разминирования – фото
Литва направила Украине бронетранспортеры М113 для разминирования – должны прибыть на этой неделе. Об этом сообщило Министерство обороны страны.
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На этой неделе в Украину прибудут бронетранспортеры М113, а также вездеходы и запчасти.
Эта поддержка усилит возможности украинской армии в разминировании и будет способствовать достижению целей профильной Коалиции, возглавляемой Литвой и Исландией, пишет Минобороны республики.
В июне Литва уже передавала Украине бронетранспортеры М113 – тогда речь шла о 14 единицах. В этот раз количество не уточняется, также не уточняется и модификация техники.
Ранее, в апреле, Литва передала Украине командно-штабные машины М577 на базе М113.
В целом страна уже оказала военную помощь более чем на 679 млн евро.
- Также в четверг, 12 сентября, президент Литвы сообщил, что страна планирует приобрести зенитно-ракетные комплексы малой дальности для Украины – надеется, что через две-три недели их смогут передать.
- Ранее, 6 сентября, после "Рамштайна" стало известно, что Литва выделит 10 млн евро на закупку украинских ракет-дронов "Паляница" – хватит минимум на 11 единиц такого вооружения.
- 11 сентября Министр обороны Литвы призвал НАТО изменить подход и разрешить сбивать российские дроны после падения "шахеда" в соседней Латвии.
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