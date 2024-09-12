Литва направила Украине бронетранспортеры М113 для разминирования – фото

Должны прибыть уже на этой неделе, количество не уточняется

Бронетранспортер M113 (Фото: Минобороны Литвы)

Литва направила Украине бронетранспортеры М113 для разминирования – должны прибыть на этой неделе. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

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На этой неделе в Украину прибудут бронетранспортеры М113, а также вездеходы и запчасти.

Эта поддержка усилит возможности украинской армии в разминировании и будет способствовать достижению целей профильной Коалиции, возглавляемой Литвой и Исландией, пишет Минобороны республики.

М113, которые передали Украине (Фото: Минобороны Литвы)

В июне Литва уже передавала Украине бронетранспортеры М113 – тогда речь шла о 14 единицах. В этот раз количество не уточняется, также не уточняется и модификация техники.

Ранее, в апреле, Литва передала Украине командно-штабные машины М577 на базе М113.

В целом страна уже оказала военную помощь более чем на 679 млн евро.

СПРАВКА M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В начальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7 мм пулемета. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и является основой нескольких десятков специализированных машин. M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В начальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7 мм пулемета. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и является основой нескольких десятков специализированных машин.

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