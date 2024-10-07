В Литве стартовали учения с тысячами военных НАТО и сотнями единиц техники
7 октября в Литве стартовали учения с участием стран НАТО "Железный волк – 2024-II", которые продлятся до 17 октября. Об этом говорится на сайте Вооруженных сил Литвы.
Сообщается, что в них примут участие более 3200 литовских и союзных военнослужащих и 700 единиц военной техники.
В рамках учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса военнослужащие отработают планирование и проведение наступательных и оборонительных операций как в светлое, так и в темное время суток. Особое внимание будет уделено слаженности действий между различными подразделениями.
Помимо литовских военных, в учениях примут участие представители Бельгии, Чехии, США, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов и Германии. Литовцев предупредили о движении военной техники по дорогам из-за учений.
Учения "Железный волк" проводятсядва раза в год: весной и осенью, с целью оценки боеготовности батальонов, входящих в состав пехотной бригады "Железный волк", и полной интеграции боевой группы передового присутствия НАТО.
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