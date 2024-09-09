"Акцент – на виробництво". Швеція оголосила новий пакет допомоги ЗСУ на $440 млн

До нього увійшли бойові катери, переносні зенітно-ракетні комплекси, гранатомети та інше озброєння

Прапор Швеції (Фото: Henrik Montgomery / EPA)

У понеділок, 9 вересня, Швеція оголосила17-й пакет військової допомоги Україні вартістю 4,6 млрд шведських крон, що еквівалентно $440 млн. Про це повідомила пресслужба уряду країни.

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"Пакет вартістю 4,6 млрд шведських крон задовольняє військові потреби України й створює свободу дій у майбутньому. Він містить передання матеріальних засобів, прямі закупівлі, матеріальні одиниці та фінансові внески", – йдеться у повідомленні.

В уряді наголосили, що 17-й пакет допомоги знаменує перехід Швеції до нового етапу військової підтримки України, "з акцентом на виробництво, а не на донорство". Він передбачає три контракти на закупівлю пріоритетного обладнання загальною вартістю близько $58 млн.

Пакет допомоги містить маскувальне обладнання для бронетранспортерів PBV 302, які Збройні Сили України отримали в межах 16-го пакета. До нього увійшла й наземна військова техніка вартістю приблизно $48 млн. Через атаки Росії на інфраструктуру Україна має велику потребу в зенітно-ракетних комплексах, тому Швеція надає Україні ПЗРК Robot System 70.

У пакеті також містяться снаряди, гвинтівки, протитанкові міни, гранатомети з пострілами, обладнання для навчання військових, захисне спорядження, шоломи та зимова форма.

Швеція передасть ЗСУ й морське обладнання на $50 млн, зокрема шість бойових катерів Combat Boat 90 та супутнє обладнання до них, а також планує виділити кошти на постачання безпілотників.

Також у межах 17-го пакета Стокгольм передбачив закупівлю запчастин для своїх винищувачів JAS 39 Gripen на суму в майже $220 млн, що пояснив підготовкою до можливого передання цих літаків Україні в майбутньому, якщо таке рішення буде ухвалене.

Ще понад $65 млн направлять на фінансові пожертвування у фонди та багатосторонні ініціативи у 2024 році.

29 травня Швеція оголосила про виділення нового пакета допомоги Україні вартістю $1,3 млрд, в який, зокрема, увійшов літак радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890).

31 травня Україна та Швеція підписали безпекову угоду. Вона передбачає, що впродовж 2024–2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на близько 6,5 млрд євро.

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