"Акцент – на виробництво". Швеція оголосила новий пакет допомоги ЗСУ на $440 млн
У понеділок, 9 вересня, Швеція оголосила17-й пакет військової допомоги Україні вартістю 4,6 млрд шведських крон, що еквівалентно $440 млн. Про це повідомила пресслужба уряду країни.
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"Пакет вартістю 4,6 млрд шведських крон задовольняє військові потреби України й створює свободу дій у майбутньому. Він містить передання матеріальних засобів, прямі закупівлі, матеріальні одиниці та фінансові внески", – йдеться у повідомленні.
В уряді наголосили, що 17-й пакет допомоги знаменує перехід Швеції до нового етапу військової підтримки України, "з акцентом на виробництво, а не на донорство". Він передбачає три контракти на закупівлю пріоритетного обладнання загальною вартістю близько $58 млн.
Пакет допомоги містить маскувальне обладнання для бронетранспортерів PBV 302, які Збройні Сили України отримали в межах 16-го пакета. До нього увійшла й наземна військова техніка вартістю приблизно $48 млн. Через атаки Росії на інфраструктуру Україна має велику потребу в зенітно-ракетних комплексах, тому Швеція надає Україні ПЗРК Robot System 70.
У пакеті також містяться снаряди, гвинтівки, протитанкові міни, гранатомети з пострілами, обладнання для навчання військових, захисне спорядження, шоломи та зимова форма.
Швеція передасть ЗСУ й морське обладнання на $50 млн, зокрема шість бойових катерів Combat Boat 90 та супутнє обладнання до них, а також планує виділити кошти на постачання безпілотників.
Також у межах 17-го пакета Стокгольм передбачив закупівлю запчастин для своїх винищувачів JAS 39 Gripen на суму в майже $220 млн, що пояснив підготовкою до можливого передання цих літаків Україні в майбутньому, якщо таке рішення буде ухвалене.
Ще понад $65 млн направлять на фінансові пожертвування у фонди та багатосторонні ініціативи у 2024 році.
- 29 травня Швеція оголосила про виділення нового пакета допомоги Україні вартістю $1,3 млрд, в який, зокрема, увійшов літак радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890).
- 31 травня Україна та Швеція підписали безпекову угоду. Вона передбачає, що впродовж 2024–2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на близько 6,5 млрд євро.
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