Швеція передає військову допомогу Україні на $1,3 млрд. Туди увійшов літак

Ракета Rb 99 під крилом винищувача Gripen (Фото: Міноборони Швеції)

Швеція оголосила про виділення нового пакета військової допомоги Україні вартістю $1,3 млрд, в який, зокрема, увійде літак радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890). Про це йдеться у пресрелізі Міноборони країни.

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На думку уряду Швеції, "летючий радар", яким є ASC 890, дасть Україні "абсолютно нові можливості повітряної радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі".

Окрім літака, Швеція подарує Україні весь запас гусеничних бронетранспортерів Pansarbandvagn 302 для підтримки формування нових бригад української армії.

У пакет також входять ракети Rb 99, які можна використовувати як на літаках, так і в наземних системах ППО.

Ракета середньої дальності класу "повітря-повітря" з радіолокаційним наведенням Rb 99 – це ліцензійна версія американської ракети AIM-120B (AMRAAM) з дальністю пуску до 70 км, які раніше збиралися у Швеції. Цими ракетами озброєні шведські багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen.

Літак ASC 890

28 травня 2024 року уряд Швеції схвалив виділення 650 млн крон ($61 млн) на відновлення та підтримку енергопостачання в Україні.

Міністр оборони країни Пол Йонсон заявив, що Україна має право вести воєнні дії на території Росії, якщо вони не порушують закони війни.

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