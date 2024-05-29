Швеция передает военную помощь Украине на $1,3 млрд. Туда вошел самолет

В пакет также входят ракеты класса "воздух-воздух" Rb 99 класса AMRAAM

Ракета Rb 99 под крылом истребителя Gripen (Фото: Минобороны Швеции)

Швеция объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине стоимостью $1,3 млрд, в который, в частности, войдет самолет радиолокационной разведки и управления (ASC 890). Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны страны.

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По мнению правительства Швеции, "летающий радар", каким является ASC 890, даст Украине "совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и на море".

Кроме самолета, Швеция подарит Украине весь запас гусеничных бронетранспортеров Pansarbandvagn 302 для поддержки формирования новых бригад украинской армии.

В пакет также входят ракеты Rb 99, которые можно использовать как на самолетах, так и в наземных системах ПВО.

Ракета средней дальности класса "воздух-воздух" с радиолокационной наводкой Rb 99 – это лицензионная версия американской ракеты AIM-120B (AMRAAM) с дальностью пуска до 70 км, которые ранее собирались в Швеции. Этими ракетами вооружены шведские многоцелевые истребители JAS 39 Gripen.

Самолет ASC 890

28 мая 2024 года правительство Швеции одобрило выделение 650 млн крон ($61 млн) на восстановление и поддержку энергоснабжения в Украине.

Министр обороны страны Пол Йонсон заявил, что Украина имеет право вести военные действия на территории России, если они не нарушают законы войны.

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