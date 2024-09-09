"Акцент – на производство". Швеция объявила новый пакет помощи ВСУ на $440 млн

В него вошли боевые катера, переносные зенитно-ракетные комплексы, гранатометы и другое вооружение

Флаг Швеции (Фото: Henrik Montgomery / EPA)

В понедельник, 9 сентября, Швеция объявила 17-й пакет военной помощи Украине стоимостью 4,6 млрд шведских крон, что эквивалентно $440 млн. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

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"Пакет стоимостью 4,6 млрд шведских крон удовлетворяет военные потребности Украины и создает свободу действий в будущем. Он предусматривает передачу материальных средств, прямые закупки, материальные единицы и финансовые взносы", – говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что 17-й пакет помощи знаменует переход Швеции к новому этапу военной поддержки Украины, "с акцентом на производство, а не на донорство". Он предусматривает три контракта на закупку приоритетного оборудования общей стоимостью около $58 млн.

Пакет помощи содержит маскировочное оборудование для бронетранспортеров PBV 302, которые Вооруженные Силы Украины получили в рамках 16-го пакета. В него вошла и наземная военная техника стоимостью примерно $48 млн. Из-за атак России на инфраструктуру Украина нуждается в зенитно-ракетных комплексах, поэтому Швеция предоставляет Украине ПЗРК Robot System 70.

В пакете также есть снаряды, винтовки, противотанковые мины, гранатометы с выстрелами, оборудование для обучения военных, защитное снаряжение, шлемы и зимняя форма.

Швеция передаст ВСУ и морское оборудование на $50 млн, в том числе шесть боевых катеров Combat Boat 90 и сопутствующее оборудование к ним, а также планирует выделить средства на поставку беспилотников.

Также в рамках 17-го пакета Стокгольм предусмотрел закупку запчастей для своих истребителей JAS 39 Gripen на сумму почти в $220 млн, что объяснил подготовкой к возможной передаче этих самолетов Украине в будущем, если такое решение будет принято.

Еще более $65 млн будет направлено на финансовые пожертвования в фонды и многосторонние инициативы в 2024 году.

29 мая Швеция объявила о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $1,3 млрд, в который, в частности, вошел самолет радиолокационной разведки и управления (ASC 890).

31 мая Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности. Оно предусматривает, что в течение 2024-2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на около 6,5 млрд евро.

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