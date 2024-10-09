Президент Фінляндії: Формується "НАТО 3.0", Альянс повертається до первинного завдання

За словами Александра Стубба, Північноатлантичний альянс в умовах нинішньої геополітичної ситуації розуміє, що головною загрозою є Росія

Александр Стубб (Фото: ЕРА/KIMMO BRANDT)

У нинішній геополітичній ситуації Північноатлантичний альянс повертається до свого основного завдання — стримування та оборони від загроз зі Сходу, зокрема з боку Росії. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб на пресконференції в Брюсселі після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає фінське видання Verkkouutiset.

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"Я переконаний, що ми зараз спостерігаємо за формуванням "НАТО 3.0". Ми повертаємося до первинної ролі щодо стримування, яку НАТО мало виконувати як потужний військовий Альянс, коли загроза йде зі Сходу, переважно від Росії", – сказав він.

Стубб підкреслив, що Фінляндія активно бере участь у заходах солідарності та зміцненні командних структур НАТО. Зокрема, країна співпрацюватиме зі США та північними союзниками в рамках об'єднаного командування НАТО в Норфолку і формуватиме сильний сухопутний компонент своїх збройних сил.

Крім того, Фінляндія разом зі Швецією працює над створенням передового сухопутного угруповання для посилення північного флангу Альянсу.

1 жовтня 2024 року колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно очолив НАТО. Він назвав Україну пріоритетом номер один.

8 жовтня стало відомо, що Швеція планує спрямувати своїх військовослужбовців, військові кораблі та літаки до Латвії для колективної оборони НАТО.