Столтенберг з лютого очолить Мюнхенську конференцію з безпеки

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг у лютому 2025 року офіційне очолить Мюнхенську безпекову конференцію (MSC). Про це повідомили у пресслужбі організації.

"Я присвятив все своє політичне життя збереженню миру. Для мене велика честь бути головою Мюнхенської конференції з безпеки та робити внесок у її місію "мир через діалог". Небагато міжнародних платформ настільки важливі, як MSC, для сприяння запобіганню конфліктам, діалогу та міжнародній співпраці", – заявив Столтенберг.

На цій посаді він замінить німецького дипломата Крістофа Гойсгена, який був головою Мюнхенської конференції 2022 року.

