Столтенберг з лютого очолить Мюнхенську конференцію з безпеки
Єнс Столтенберг (Фото: ОП)

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг у лютому 2025 року офіційне очолить Мюнхенську безпекову конференцію (MSC). Про це повідомили у пресслужбі організації.

"Я присвятив все своє політичне життя збереженню миру. Для мене велика честь бути головою Мюнхенської конференції з безпеки та робити внесок у її місію "мир через діалог". Небагато міжнародних платформ настільки важливі, як MSC, для сприяння запобіганню конфліктам, діалогу та міжнародній співпраці", – заявив Столтенберг.

На цій посаді він замінить німецького дипломата Крістофа Гойсгена, який був головою Мюнхенської конференції 2022 року.

  • 1 жовтня 2024 року колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно очолив НАТО. Він назвав Україну пріоритетом номер один.
  • Рютте виступив за далекобійні удари західною зброєю по території Росії, але визнав: рішення мають ухвалювати члени Альянсу індивідуально.
Читайте також
Столтенберг вважає, що Україна може стати членом НАТО навіть без повної деокупації
війнаНАТОЄнс Столтенбергмюнхенська конференція