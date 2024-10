Столтенберг с февраля возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в феврале 2025 года официально возглавит Мюнхенскую конференцию безопасности (MSC). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Я посвятил всю свою политическую жизнь сохранению мира. Для меня большая честь быть главой Мюнхенской конференции по безопасности и вносить вклад в ее миссию "мир через диалог". Немногие международные платформы настолько важны, как MSC, для содействия предотвращению конфликтов, диалога и международного сотрудничества ", – заявил Столтенберг.

В этой должности он заменит немецкого дипломата Кристофа Гойсгена, который был главой Мюнхенской конференции 2022 года.

