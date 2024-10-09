Сійярто: Вступ України в НАТО призведе до третьої світової війни
Вступ України в НАТО призведе до початку третьої світової війни. Таку думку висловив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Index.
За його словами, якщо Україну приймуть у НАТО, це призведе до початку третьої світової війни через статтю про колективну оборону.
"Я думаю, що будь-хто, хто думає про це питання зі здоровим глуздом, не хоче створювати таку небезпеку. Тож позиція Угорщини зрозуміла: вступ України в НАТО неможливий", – заявив Сійярто.
Він додав, що таку позицію займає більшість міністрів закордонних справ країн-членів НАТО під час переговорів за закритими дверима.
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