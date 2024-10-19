Франция поддерживает идею приглашения Украины в НАТО – глава МИД страны

В субботу, 19 октября, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл с двухдневным визитом в Киев

Жан-Ноэль Барро (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, находясь с визитом в Киеве 19 октября, заявил, что Париж поддерживает идею приглашения Украины в НАТО. Его цитирует Reuters.

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Барро подчеркнул, что переговоры с другими союзниками по этому вопросу продолжаются.

"Что касается приглашения Украины вступить в НАТО, мы открыты для этого, и это вопрос, который мы обсуждаем с нашими партнерами", – заявил глава французского МИД.

Он также говорил, что Франция поддерживает План победы Владимира Зеленского, а также анонсировал, что первая партия истребителей Mirage 2000 будет в Украине в начале 2025 года.