Франция поддерживает идею приглашения Украины в НАТО – глава МИД страны
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, находясь с визитом в Киеве 19 октября, заявил, что Париж поддерживает идею приглашения Украины в НАТО. Его цитирует Reuters.
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Барро подчеркнул, что переговоры с другими союзниками по этому вопросу продолжаются.
"Что касается приглашения Украины вступить в НАТО, мы открыты для этого, и это вопрос, который мы обсуждаем с нашими партнерами", – заявил глава французского МИД.
Он также говорил, что Франция поддерживает План победы Владимира Зеленского, а также анонсировал, что первая партия истребителей Mirage 2000 будет в Украине в начале 2025 года.
- 3 октября 2024 года во время визита в Киев новоназначенный генсек НАТО Рютте заявил, что Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо ранее.
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