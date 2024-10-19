Глава МИД Франции в Киеве поддержал План победы и анонсировал первые Mirage 2000
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, находясь с визитом в Киеве, заявил, что Париж поддерживает План победы президента Владимира Зеленского. Также он анонсировал, что первые истребители Mirage 2000 будут переданы Украине в начале 2025 года.
"Франция поддерживает украинский план не только в военной сфере, но и готова оказывать поддержку в гражданской и экономической отраслях", – сказал Барро.
Глава французского МИД добавил, что Париж также поддержит Киев, когда он решит начать мирные переговоры.
Министр также сообщил, что первые борта Mirage 2000 Украина получит в начале 2025 года. Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню отмечал, что истребители будут оснащены новым оборудованием.
- 6 июня 2024 Макрон объявил в Нормандии, что Франция передаст Украине несколько истребителей Mirage 2000-5 и возьмет на себя обучение украинских пилотов.
- 9 октября министр обороны Умеров отметил, что французские истребители будут оснащены таким образом, чтобы у Украины было преимущество россиян.