Глава МИД Франции в Киеве поддержал План победы и анонсировал первые Mirage 2000

В субботу, 19 октября, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл с двухдневным визитом в Киев

Жан-Ноэль Барро (Фото: ЕРА/WAEL HAMZEH)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, находясь с визитом в Киеве, заявил, что Париж поддерживает План победы президента Владимира Зеленского. Также он анонсировал, что первые истребители Mirage 2000 будут переданы Украине в начале 2025 года.

"Франция поддерживает украинский план не только в военной сфере, но и готова оказывать поддержку в гражданской и экономической отраслях", – сказал Барро.

Глава французского МИД добавил, что Париж также поддержит Киев, когда он решит начать мирные переговоры.

Министр также сообщил, что первые борта Mirage 2000 Украина получит в начале 2025 года. Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню отмечал, что истребители будут оснащены новым оборудованием.

6 июня 2024 Макрон объявил в Нормандии, что Франция передаст Украине несколько истребителей Mirage 2000-5 и возьмет на себя обучение украинских пилотов.

9 октября министр обороны Умеров отметил, что французские истребители будут оснащены таким образом, чтобы у Украины было преимущество россиян.