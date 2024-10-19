Глава МИД Франции в Киеве поддержал План победы и анонсировал первые Mirage 2000
Жан-Ноэль Барро (Фото: ЕРА/WAEL HAMZEH)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, находясь с визитом в Киеве, заявил, что Париж поддерживает План победы президента Владимира Зеленского. Также он анонсировал, что первые истребители Mirage 2000 будут переданы Украине в начале 2025 года.

"Франция поддерживает украинский план не только в военной сфере, но и готова оказывать поддержку в гражданской и экономической отраслях", – сказал Барро.

Глава французского МИД добавил, что Париж также поддержит Киев, когда он решит начать мирные переговоры.

Министр также сообщил, что первые борта Mirage 2000 Украина получит в начале 2025 года. Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню отмечал, что истребители будут оснащены новым оборудованием.

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