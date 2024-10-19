Глава МЗС Франції у Києві підтримав План перемоги та анонсував перші Mirage 2000

У суботу, 19 жовтня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув з дводенним візитом до Києва

Жан-Ноель Барро (Фото: ЕРА/WAEL HAMZEH)

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, перебуваючи з візитом у Києві, заявив, що Париж підтримує План перемоги президента Володимира Зеленського. Також він анонсував, що перші винищувачі Mirage 2000 будуть передані Україні на початку 2025 року.

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"Франція підтримує український план не лише у військовій сфері, але й готова надавати підтримку у цивільній та економічній галузях", – сказав Барро.

Глава французького МЗС додав, що Париж також підтримає Київ, коли той вирішить розпочати мирні переговори.

Міністр також повідомив, що перші борти Mirage 2000 Україна отримає на початку 2025 року. Раніше глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню наголошував, що винищувачі будуть оснащені новим обладнанням.