Глава МЗС Франції у Києві підтримав План перемоги та анонсував перші Mirage 2000
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, перебуваючи з візитом у Києві, заявив, що Париж підтримує План перемоги президента Володимира Зеленського. Також він анонсував, що перші винищувачі Mirage 2000 будуть передані Україні на початку 2025 року.
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"Франція підтримує український план не лише у військовій сфері, але й готова надавати підтримку у цивільній та економічній галузях", – сказав Барро.
Глава французького МЗС додав, що Париж також підтримає Київ, коли той вирішить розпочати мирні переговори.
Міністр також повідомив, що перші борти Mirage 2000 Україна отримає на початку 2025 року. Раніше глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню наголошував, що винищувачі будуть оснащені новим обладнанням.
- 6 червня 2024 року Макрон оголосив у Нормандії, що Франція передасть Україні кілька винищувачів Mirage 2000-5 і візьме на себе навчання українських пілотів.
- 9 жовтня міністр оборони Умєров зазначив, що французькі винищувачі будуть оснащені таким чином, щоб Україна мала перевагу над росіянами.