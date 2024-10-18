Бригада ЗСУ, що навчається у Франції, повернеться до України до кінця осені – Зеленський

Президент зауважив, що у посиленні та укомплектуванні бригад Франція випереджає усіх інших партнерів

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (Ілюстративне фото: Офіс президента)

Бригада ЗСУ, що тренується й оснащується у Франції, повернеться до України до кінця листопада, повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону.

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За його словами, частиною Плану перемоги є посилення українських бригад – а саме їхніх можливостей завдяки створенню резерву з укомплектованими з'єднаннями, що оснащені нормальною, якісною технікою.

Зеленський зауважив, що у посиленні та укомплектуванні бригад Франція випереджає усіх інших партнерів.

Також президент вважає, що Франція буде підтримувати вступ України в НАТО – Еммануель Макрон особисто робитиме це та працюватиме з іншими партнерами, від яких залежить позитивне рішення щодо цього пункту Плану перемоги.