Бригада ЗСУ, що навчається у Франції, повернеться до України до кінця осені – Зеленський
Бригада ЗСУ, що тренується й оснащується у Франції, повернеться до України до кінця листопада, повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону.
За його словами, частиною Плану перемоги є посилення українських бригад – а саме їхніх можливостей завдяки створенню резерву з укомплектованими з'єднаннями, що оснащені нормальною, якісною технікою.
Зеленський зауважив, що у посиленні та укомплектуванні бригад Франція випереджає усіх інших партнерів.
Також президент вважає, що Франція буде підтримувати вступ України в НАТО – Еммануель Макрон особисто робитиме це та працюватиме з іншими партнерами, від яких залежить позитивне рішення щодо цього пункту Плану перемоги.
- Раніше, 25 вересня, Зеленський повідомив про зустріч із Макроном й про те, що Франція підготує та оснастить одну українську бригаду.
- Уже 9 жовтня Макрон показав відео з навчанням цього з'єднання – ця українська бригада має ім'я королеви Франції Анни Київської, доньки київського князя Ярослава Мудрого.
- 16 жовтня міністр оборони Франції повідомив, що країна успішно випробувала свої перші дрони-камікадзе, перші зразки надішлють в Україну найближчими тижнями.