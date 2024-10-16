Франція передасть Україні свої перші дрони-камікадзе. Показала відео випробування
Франція успішно випробувала свої перші дрони-камікадзе, перші зразки надішлють в Україну найближчими тижнями. Про це у соцмережі X повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.
"Успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням, який ще називають дроном-камікадзе. Відвоювання суверенітету над цим ключовим для наших військ сегментом менш ніж за два роки", – написав він.
Лекорню додав, що постачання у французьку та українську армії розпочнуться вже "найближчими тижнями".
Succès des essais de la première munition télé opérée – aussi appelée drone kamikaze – française.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 16, 2024
Reconquête de souveraineté sur ce segment clé pour nos armées, en moins de deux ans.
Livraisons à l'Ukraine et à nos forces dans les prochaines semaines. pic.twitter.com/QfewB0gIAm
- 6 червня 2024 року президент Франції Макрон оголосив у Нормандії, що Франція передасть Україні кілька винищувачів Mirage 2000-5 і візьме на себе навчання українських пілотів.
- 9 жовтня міністр оборони України Умєров зазначив, що французькі винищувачі будуть оснащені таким чином, щоб Україна мала перевагу над росіянами.