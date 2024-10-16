Франція передасть Україні свої перші дрони-камікадзе. Показала відео випробування

Постачання БпЛА у французьку та українську армії почнуться вже "найближчими тижнями", заявив глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню

Себастьян Лекорню (Фото: ЕРА)

Франція успішно випробувала свої перші дрони-камікадзе, перші зразки надішлють в Україну найближчими тижнями. Про це у соцмережі X повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

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"Успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням, який ще називають дроном-камікадзе. Відвоювання суверенітету над цим ключовим для наших військ сегментом менш ніж за два роки", – написав він.

Лекорню додав, що постачання у французьку та українську армії розпочнуться вже "найближчими тижнями".

Succès des essais de la première munition télé opérée – aussi appelée drone kamikaze – française.



Reconquête de souveraineté sur ce segment clé pour nos armées, en moins de deux ans.



Livraisons à l'Ukraine et à nos forces dans les prochaines semaines. pic.twitter.com/QfewB0gIAm — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 16, 2024