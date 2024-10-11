Avions Legendaires: Україна може отримати до 20 французьких винищувачів Mirage 2000

Літак Mirage 2000 (Фото: Wikipedia)

Україна може отримати до двох десятків літаків Mirage 2000 від Франції. Про це повідомляє Avions Legendaires, посилаючись на різні дані.

Точна кількість літаків, які Франція пообіцяла передати Україні на початку 2025 року, не повідомлялася ні українською, ні французькою стороною. Однак, як пише Avions Legendaires, може йтися про кількість від 12 до 20 літаків Mirage 2000-5F. Також поки невідомо, чи увійдуть до цієї партії кілька двомісних літаків Mirage 2000B.

Наразі винищувачі перебувають на промисловій стадії – їх підганяють під стандарти Повітряних сил. Орієнтовний період постачання – перший квартал 2025 року, тобто 1 січня – 30 березня 2025 року.

Про намір передати винищувачі Mirage 2000 оголосив 8 жовтня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. За його словами, бойові літаки будуть оснащені новим обладнанням на базі Казо у Жиронді.

9 жовтня Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що французькі винищувачі будуть оснащені таким чином, щоб Україна мала перевагу над росіянами.