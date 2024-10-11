Avions Legendaires: Украина может получить до 20 французских истребителей Mirage 2000
Украина может получить до двух десятков самолетов Mirage 2000 от Франции. Об этом сообщает Avions Legendaires, ссылаясь на разные данные.
Точное количество самолетов, которые Франция пообещала передать Украине в начале 2025 года, не сообщалось ни украинской, ни французской стороной. Однако, как пишет Avions Legendaires, речь может идти о количестве от 12 до 20 самолетов Mirage 2000-5F. Также пока неизвестно, войдут ли в эту партию несколько двухместных самолетов Mirage 2000B.
Сейчас истребители находятся на промышленной стадии – их подгоняют под стандарты Воздушных сил. Ориентировочный период поставок – первый квартал 2025 года, то есть 1 января – 30 марта 2025 года.
О передаче истребителей Mirage 2000 объявил 8 октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, боевые самолеты будут оснащены новым оборудованием на базе Казо в Жиронде.
9 октября министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что французские истребители будут оснащены таким образом, чтобы Украина имела преимущество над россиянами.
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- 9 октября президент Франции показал, как тренируются украинские военные на иностранной базе.