Avions Legendaires: Украина может получить до 20 французских истребителей Mirage 2000

Cамолет Mirage 2000 (Фото: Wikipedia)

Украина может получить до двух десятков самолетов Mirage 2000 от Франции. Об этом сообщает Avions Legendaires, ссылаясь на разные данные.

Точное количество самолетов, которые Франция пообещала передать Украине в начале 2025 года, не сообщалось ни украинской, ни французской стороной. Однако, как пишет Avions Legendaires, речь может идти о количестве от 12 до 20 самолетов Mirage 2000-5F. Также пока неизвестно, войдут ли в эту партию несколько двухместных самолетов Mirage 2000B.

Сейчас истребители находятся на промышленной стадии – их подгоняют под стандарты Воздушных сил. Ориентировочный период поставок – первый квартал 2025 года, то есть 1 января – 30 марта 2025 года.

О передаче истребителей Mirage 2000 объявил 8 октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, боевые самолеты будут оснащены новым оборудованием на базе Казо в Жиронде.

9 октября министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что французские истребители будут оснащены таким образом, чтобы Украина имела преимущество над россиянами.