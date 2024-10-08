Франция передаст Украине обновленные истребители Mirage 2000 в первой половине 2025 года
Франция передаст Украине обещанные истребители Mirage 2000 в первой половине 2025 года. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню, передает Sud Ouest.
По его словам, боевые самолеты будут оснащены новым оборудованием на базе Казо в Жиронде.
"Цель состоит в том, чтобы оснастить их боевыми возможностями класса "воздух-земля". И усилить их систему радиоэлектронной борьбы. Но важнейшим аспектом является продолжающаяся в Нансе подготовка летчиков и механиков", – заявил Лекорню.
Летом, отвечая на вопрос о том, сколько "Миражей" Париж предоставит и какие еще страны присоединятся к этой военной помощи, президент Франции Эмманюэль Макрон сказал: "Я вам не дам ни количество, ни партнеров, ни точную цифру, просто для того, чтобы быть эффективными".
- 6 июня 2024 года Макрон объявил в Нормандии, что Франция передаст Украине несколько истребителей Mirage 2000-5 и возьмет на себя обучение украинских пилотов. Франция организует шестимесячные курсы подготовки пилотов, начиная с этого лета. Кроме того, Париж поможет с обучением украинской бригады численностью 4500 военных.
- Впоследствии он подтвердил, что Украина может бить по РФ французским оружием, если только это не касается гражданских россиян.