Франция передаст Украине обновленные истребители Mirage 2000 в первой половине 2025 года

Истребители Mirage 2000 (Фото: ЕРА/VALDA KALNINA)

Франция передаст Украине обещанные истребители Mirage 2000 в первой половине 2025 года. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню, передает Sud Ouest.

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По его словам, боевые самолеты будут оснащены новым оборудованием на базе Казо в Жиронде.

"Цель состоит в том, чтобы оснастить их боевыми возможностями класса "воздух-земля". И усилить их систему радиоэлектронной борьбы. Но важнейшим аспектом является продолжающаяся в Нансе подготовка летчиков и механиков", – заявил Лекорню.

Летом, отвечая на вопрос о том, сколько "Миражей" Париж предоставит и какие еще страны присоединятся к этой военной помощи, президент Франции Эмманюэль Макрон сказал: "Я вам не дам ни количество, ни партнеров, ни точную цифру, просто для того, чтобы быть эффективными".

СПРАВКА Одномоторный сверхзвуковой самолет Mirage 2000 с характерным крылом дельтовидной формы являлся основным истребителем ВВС Франции в течение 20 лет, начиная с середины 1980-х годов. Он начал выходить из эксплуатации, когда в начале 2000-х годов в значительных количествах прибыли новые двухмоторные Rafale. Он способен нести ракеты SCALP, Storm Shadow, управляемые авиабомбы, а также существенно усилить украинские Су-34 и Су-25, указывает ряд военных экспертов. Одномоторный сверхзвуковой самолет Mirage 2000 с характерным крылом дельтовидной формы являлся основным истребителем ВВС Франции в течение 20 лет, начиная с середины 1980-х годов. Он начал выходить из эксплуатации, когда в начале 2000-х годов в значительных количествах прибыли новые двухмоторные Rafale. Он способен нести ракеты SCALP, Storm Shadow, управляемые авиабомбы, а также существенно усилить украинские Су-34 и Су-25, указывает ряд военных экспертов.