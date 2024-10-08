Франція передасть Україні оновлені винищувачі Mirage 2000 у першій половині 2025 року
Франція передасть Україні обіцяні винищувачі Mirage 2000 у першій половині 2025 року. Про це заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорню, передає Sud Ouest.
За його словами, бойові літаки буде оснащено новим обладнанням на базі Казо у Жиронді.
"Мета полягає в тому, щоб оснастити їх бойовими можливостями класу "повітря-земля". І посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Але найважливішим аспектом є підготовка льотчиків та механіків, яка триває в Нансі", – заявив Лекорню.
Влітку, відповідаючи на запитання про те, скільки "Міражів" Париж надасть і які ще країни долучаться до цієї військової допомоги, президент Франції Емманюель Макрон сказав: "Я вам не дам ні кількість, ні партнерів, ні точну цифру, просто для того, щоб бути ефективними".
- 6 червня 2024 року Макрон оголосив у Нормандії, що Франція передасть Україні кілька винищувачів Mirage 2000-5 та візьме на себе навчання українських пілотів. Франція організує шестимісячні курси підготовки пілотів, починаючи з цього літа. Крім того, Париж допоможе з навчанням української бригади чисельністю 4500 військових.
- Згодом він підтвердив, що Україна може бити по РФ французькою зброєю, якщо тільки це не стосується цивільних росіян.