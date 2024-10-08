Франція передасть Україні оновлені винищувачі Mirage 2000 у першій половині 2025 року

Винищувачі Mirage 2000 (Фото: ЕРА/VALDA KALNINA)

Франція передасть Україні обіцяні винищувачі Mirage 2000 у першій половині 2025 року. Про це заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорню, передає Sud Ouest.

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За його словами, бойові літаки буде оснащено новим обладнанням на базі Казо у Жиронді.

"Мета полягає в тому, щоб оснастити їх бойовими можливостями класу "повітря-земля". І посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Але найважливішим аспектом є підготовка льотчиків та механіків, яка триває в Нансі", – заявив Лекорню.

Влітку, відповідаючи на запитання про те, скільки "Міражів" Париж надасть і які ще країни долучаться до цієї військової допомоги, президент Франції Емманюель Макрон сказав: "Я вам не дам ні кількість, ні партнерів, ні точну цифру, просто для того, щоб бути ефективними".

ДОВІДКА Одномоторний надзвуковий літак Mirage 2000 із характерним крилом дельтоподібної форми був основним винищувачем ВПС Франції протягом 20 років, починаючи з середини 1980-х років. Він почав виходити з експлуатації, коли на початку 2000-х років у значних кількостях прибули нові двомоторні Rafale. Він здатний нести ракети SCALP, Storm Shadow, керовані авіабомби, а також суттєво посилити українські Су-34 та Су-25, вказує низка військових експертів. Одномоторний надзвуковий літак Mirage 2000 із характерним крилом дельтоподібної форми був основним винищувачем ВПС Франції протягом 20 років, починаючи з середини 1980-х років. Він почав виходити з експлуатації, коли на початку 2000-х років у значних кількостях прибули нові двомоторні Rafale. Він здатний нести ракети SCALP, Storm Shadow, керовані авіабомби, а також суттєво посилити українські Су-34 та Су-25, вказує низка військових експертів.