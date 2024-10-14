Зеленський: Є мільйон дронів, закуплених за державний кошт і поставлених на фронт

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Станом на середину жовтня є один мільйон безпілотників, закуплених Україною за державний кошт і поставлених на фронт. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

14 жовтня глава держави заслухав доповідь свого радника зі стратегічних питань Олександра Камишіна щодо українського виробництва озброєння й постачання в армію.

"Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт і поставлені на фронт. І це тільки те, що робить держава", – сказав президент.

Він додав, що також є постачання від волонтерів і від усіх, хто підтримує.

"Я хочу подякувати кожному й кожній, хто робить нашу армію технологічною: усім українським виробникам, усьому нашому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються у виробництво дронів в Україні", – наголосив глава держави.

За його словами, Україна буде й надалі нарощувати це постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав берегти життя військових.

На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна буде збільшувати виробництво БпЛА та артилерії – зокрема снарядів 155-мм калібру.

25 липня 2024 року Зеленський заявив, що Україна розвиває ракетний потенціал, а також готує кроки щодо далекобійних дронів.

31 липня Мінстратегпром повідомив, що Україна має потужності виробляти до трьох мільйонів дронів на рік.

6 серпня Зеленський сказав, що на 2024 рік уже законтрактовано українським виробникам мільйон дронів.