Для ЗСУ запустили платформу аналізу поля бою Vezha, що в реальному часі передає відео з дронів

Завдяки застосунку військові аналізують відео з сотень БпЛА та класифікують понад 4000 об'єктів розвідки щодня, заявили у Міноборони

Ілюстративне фото: 117 бригада

В українській бойовій системі DELTA стала доступна платформа відеоаналізу поля бою Vezha, котра передає трансляції з дронів у реальному часі та забезпечує ефективне ураження росіян. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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За її словами, це підвищить оперативність та точність операцій Сил оборони завдяки кращій взаємодії та обміну даними між екіпажами безпілотників, артилеристами та командними пунктами.

Платформа Vezha надає захисникам технологічну перевагу та усуває залежність від інших сервісів – натомість окупанти досі використовують сторонні відеоплатформи, котрі часто блокуються їхніми розробниками або владою РФ, зауважують у повідомленні.

Черногоренко повідомила, що завдяки Vezha військові аналізують відео з сотень БпЛА та класифікують понад 4000 об'єктів розвідки щодня.

"Голосове спілкування, спільне дешифрування відеоматеріалів та моніторинг ефективності підрозділів дронів дозволяють нашим бійцям діяти швидко та завдавати значних втрат противнику", – заявила посадовиця.

Заступниця міністра зазначила, що автентифікація через бойову систему гарантує безпечний обмін інформацією та захист від несанкціонованого доступу до трансляцій.

Нова версія мобільного застосунку Vezha інтегрована з модулем планування застосування безпілотників Mission Control та дозволяє уникати конфлікту частот FPV-дронів, зазначила Черногоренко.

Як стверджується, Vezha розповсюджується винятково через Mobile Device Management – тобто через військовий аналог App Store або Play Market.

Над розробкою застосунку співпрацювало декілька команд: спочатку 411 окремий батальйон "Яструби" із Сил територіальної оборони створив платформу для власних потреб – згодом Центр інновацій Міноборони долучився до створення єдиної платформи відеоаналізу на базі DELTA, а також команди стримінгових платформ Tube і Raven надали власний досвід та напрацювання.

"Центр масштабування технологічних рішень створив ядро стримінгу, пристосувавши його до польових умов. Це значно пришвидшило розробку та впровадження Vezha в DELTA", – додала Черногоренко.

Наразі об'єднана команда продовжує розширювати можливості стримінгу, аби підтримувати "тисячі одночасних трансляцій з різних типів дронів та камер", а також вдосконалюється штучний інтелект платформи Avengers, аби автоматизовано виявляти на відео загарбників у складних умовах (наприклад, з маскуванням або у густому лісі), підсумувала чиновниця.