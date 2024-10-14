Для ВСУ запустили платформу Vezha, которая в реальном времени передает видео с дронов
В украинской боевой системе DELTA стала доступна платформа видеоанализа поля боя Vezha, передающая трансляции с дронов в реальном времени и обеспечивающая эффективное поражение россиян. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
По ее словам, это повысит оперативность и точность операций Сил обороны благодаря лучшему взаимодействию и обмену данными между экипажами беспилотников, артиллеристами и командными пунктами.
Платформа Vezha предоставляет защитникам технологическое преимущество и устраняет зависимость от других сервисов – оккупанты до сих пор используют сторонние видеоплатформы, которые часто блокируются их разработчиками или властями РФ, отмечают в сообщении.
Черногоренко сообщила, что благодаря Vezha военные анализируют видео с сотен БПЛА и классифицируют более 4000 объектов разведки ежедневно.
"Голосовое общение, совместное дешифрование видеоматериалов и мониторинг эффективности подразделений дронов позволяют нашим бойцам действовать быстро и наносить значительные потери противнику", – заявила чиновница.
Замминистра отметила, что аутентификация через боевую систему гарантирует безопасный обмен информацией и защиту от несанкционированного доступа к трансляциям.
Новая версия мобильного приложения Vezha интегрирована с модулем планирования применения беспилотников Mission Control и позволяет избежать конфликта частот FPV-дронов, отметила Черногоренко.
Как утверждается, Vezha распространяется исключительно через Mobile Device Management – то есть через военный аналог App Store или Play Market.
Над разработкой приложения сотрудничало несколько команд: сначала 411 отдельный батальон "Ястребы" из Сил территориальной обороны создал платформу для собственных нужд – впоследствии Центр инноваций Минобороны присоединился к созданию единой платформы видеоанализа на базе DELTA, а также команды стриминговых платформ Tube и Raven предоставили свой опыты и наработки.
"Центр масштабирования технологических решений создал ядро стриминга, приспособив его к полевым условиям. Это значительно ускорило разработку и внедрение Vezha в DELTA", – добавила Черногоренко.
Объединенная команда продолжает расширять возможности стриминга, чтобы поддерживать "тысячи одновременных трансляций из разных типов дронов и камер", а также совершенствуется искусственный интеллект платформы Avengers, чтобы автоматизированно обнаруживать на видео захватчиков в сложных условиях (например, с маскировкой или в густом лесу), подытожила чиновница.
- В феврале в Генштабе сообщили, что отдельные операторы в некоторых украинских подразделениях уже тестируют беспилотники с функцией искусственного интеллекта, однако эта технология остается сложной в реализации операций на фронте.
- В мае заместитель главкома Сырского заявил, что ВСУ стремятся широко внедрить в армию искусственный интеллект, что помогло бы получить преимущество над россиянами на поле боя.
- В сентябре в Минобороны сообщили, что Силы обороны каждую неделю обнаруживают 12 000 единиц российской техники благодаря платформе искусственного интеллекта (ИИ) Avengers.