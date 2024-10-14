Для ВСУ запустили платформу Vezha, которая в реальном времени передает видео с дронов

Благодаря применению военные анализируют видео с сотен БпЛА и классифицируют более 4000 объектов разведки ежедневно, заявили в Минобороны

Иллюстративное фото: 117-я бригада

В украинской боевой системе DELTA стала доступна платформа видеоанализа поля боя Vezha, передающая трансляции с дронов в реальном времени и обеспечивающая эффективное поражение россиян. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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По ее словам, это повысит оперативность и точность операций Сил обороны благодаря лучшему взаимодействию и обмену данными между экипажами беспилотников, артиллеристами и командными пунктами.

Платформа Vezha предоставляет защитникам технологическое преимущество и устраняет зависимость от других сервисов – оккупанты до сих пор используют сторонние видеоплатформы, которые часто блокируются их разработчиками или властями РФ, отмечают в сообщении.

Черногоренко сообщила, что благодаря Vezha военные анализируют видео с сотен БПЛА и классифицируют более 4000 объектов разведки ежедневно.

"Голосовое общение, совместное дешифрование видеоматериалов и мониторинг эффективности подразделений дронов позволяют нашим бойцам действовать быстро и наносить значительные потери противнику", – заявила чиновница.

Замминистра отметила, что аутентификация через боевую систему гарантирует безопасный обмен информацией и защиту от несанкционированного доступа к трансляциям.

Новая версия мобильного приложения Vezha интегрирована с модулем планирования применения беспилотников Mission Control и позволяет избежать конфликта частот FPV-дронов, отметила Черногоренко.

Как утверждается, Vezha распространяется исключительно через Mobile Device Management – то есть через военный аналог App Store или Play Market.

Над разработкой приложения сотрудничало несколько команд: сначала 411 отдельный батальон "Ястребы" из Сил территориальной обороны создал платформу для собственных нужд – впоследствии Центр инноваций Минобороны присоединился к созданию единой платформы видеоанализа на базе DELTA, а также команды стриминговых платформ Tube и Raven предоставили свой опыты и наработки.

"Центр масштабирования технологических решений создал ядро стриминга, приспособив его к полевым условиям. Это значительно ускорило разработку и внедрение Vezha в DELTA", – добавила Черногоренко.

Объединенная команда продолжает расширять возможности стриминга, чтобы поддерживать "тысячи одновременных трансляций из разных типов дронов и камер", а также совершенствуется искусственный интеллект платформы Avengers, чтобы автоматизированно обнаруживать на видео захватчиков в сложных условиях (например, с маскировкой или в густом лесу), подытожила чиновница.