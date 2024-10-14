Зеленский: Есть миллион дронов, закупленных за госсредства и поставленных на фронт

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет и дальше наращивать поставки беспилотников

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

На середину октября есть один миллион беспилотников, закупленных Украиной за государственные средства и поставленных на фронт. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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14 октября глава государства заслушал доклад своего советника по стратегическим вопросам Александра Камышина по украинскому производству вооружения и поставкам в армию.

"По состоянию на сегодняшний день есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственные средства и поставлены на фронт. И это только то, что делает государство", – сказал президент.

Он добавил, что также есть поставки от волонтеров и всех поддерживающих.

"Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто делает нашу армию технологичной: всех украинских производителей, весь наш государственный сектор, всех партнеров, которые вкладываются в производство дронов в Украине", — подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина будет и дальше наращивать эти поставки, и главное, чтобы технологическое развитие помогало беречь жизнь военных.

На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БпЛА и артиллерии – в том числе снарядов 155-мм калибра.

25 июля 2024 года Зеленский заявил, что Украина развивает ракетный потенциал, а также готовит шаги по дальнобойным дронам.

31 июля Минстратегпром сообщил, что у Украины есть мощности производить до трех миллионов дронов в год.

6 августа Зеленский сказал, что на 2024 год уже законтрактовано украинским производителям миллион дронов.